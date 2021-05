Osasuna, techos y suelos en la temporada 2020-21

Actualizada 01/05/2021 a las 06:00

Si queremos evaluar las posibilidades de Osasuna tanto de obtener una plaza en Europa como una plaza de descenso a la segunda división, deberemos revisar todos los posibles resultados de los partidos que quedan por disputarse. Para hacer esto de una forma intuitiva, podríamos pensar en una estructura en forma de árbol. Para crear este árbol, empezaríamos poniendo los 50 partidos en una fila imaginaria, cogeríamos el primero y crearíamos tantas hojas como los 3 resultados posibles, gana el local (1), gana el visitante (2) o se reparten los puntos (X).

A continuación, cogeríamos el segundo partido y a partir de cada una de las 3 hojas anteriores, crearíamos otras tantas con los posibles resultados de este segundo partido, 1, X o 2. Esto nos daría un total de 9 hojas. Si repitiéramos el proceso con los 48 partidos restantes, obtendríamos todas las posibilidades que nos daría un árbol con 3 elevado a 50 hojas. La solución consistiría en generar todas estas hojas y obtener la clasificación resultante de los resultados de cada rama desde el origen hasta el final. El análisis de todas estas soluciones nos daría la solución del problema.

Esto se conoce como búsqueda exhaustiva de todas las posibles soluciones que resultan ser de casi un cuatrillón.

Si un ordenador pudiese revisar 20 billones de soluciones en un segundo, no nos bastaría con 10 siglos para poder revisar todas las posibles soluciones. Para solucionar este problema se suelen utilizar algoritmos denominados Heurísticos que sólo evalúan las soluciones prometedoras y lo hacen en una cantidad razonable de tiempo.

Esto es lo que hemos hecho en nuestro caso. En primer lugar dividimos el problema en dos, uno por arriba (Europa) y por otro por abajo (2ª división).

Empezando con las posibilidades de jugar en Europa en la temporada 21-22, restringimos la búsqueda a los equipos que todavía tienen posibilidades de quedar en las posiciones 5, 6 o 7, que son los que aparecen en el gráfico 1. Dentro de estos, diferenciamos entre los partidos que juegan entre ellos, y los que no. No consideramos los resultados de los partidos de los equipos de la “otra liga” entre sí porque no afectan a la clasificación final de los puestos del 5 al 7.

Para los partidos de los equipos que juegan entre sí, simulamos sus posibles resultados y obtenemos los puntos que se pueden conseguir y los puntos que no. Por ejemplo, Osasuna tiene un partido pendiente con la Real Sociedad, esto quiere decir que al final de la liga no pueden quedar ambos equipos con los puntos actuales. También hay que considerar que para los 5 partidos que quedan, los equipos pueden conseguir un mínimo de 0 puntos y un máximo de 15. Además pueden conseguir los puntos entre estos dos, excepto 14, que no se pueden obtener.

Para los partidos “mixtos” contra equipos de la otra liga, consideramos que son los puntos son alcanzables y con esta asunción creamos el gráfico 1. El objetivo principal del gráfico es mostrar los márgenes de seguridad y márgenes de peligro de Osasuna al considerar los distintos estados en que puede quedar la clasificación al final de la liga 2020-2021. Para cada estado en que puede quedar Osasuna (puntos en rojo o verde) cada equipo puede quedar en cualquiera de los estados que marcan sus puntos amarillos o naranjas.

En la columna de cada equipo, aparecen los puntos que puede conseguir.

En Gris, los puntos actuales. En Amarillo, los puntos que no afectan a la clasificación de Osasuna.

En Rojo, los puntos de Osasuna que no le habilitaría a jugar en Europa

En Verde, los puntos de Osasuna que la habilitaría a jugar en Europa siempre que no haya tres equipos por encima suya, o el número de equipos a su nivel o inferior sea menor o igual a tres y el golaveraje particular combinado le habilite a ello.

En naranja, los puntos que son alcanzables desde el punto de vista de Osasuna. Por ejemplo, que el Villarreal tenga el color naranja en la casilla de los 54 puntos quiere decir que si Osasuna alcanza cualquiera de los puntos en sus casillas verdes (49, 50, 51, 52, 53 y 55), el Villarreal puede quedarse en 54.

En Negro (Blanco) los puntos que no son alcanzables.

El mismo razonamiento se utiliza para el descenso en el gráfico 2. En rojo aparecen los puntos en los cuales Osasuna puede descender siempre que los equipos a su derecha obtengan más puntos. Y esto es posible ya que aparecen en color naranja.

En Verde, los puntos de Osasuna con los cuales no hay peligro de descenso.

En resumen, los gráficos 1 y 2 muestran los escenarios donde Osasuna es susceptible de obtener o bien el acceso a Europa o bien el descenso a 2ª.

