Volvió el Chimy 435 días después

Actualizada 03/04/2021 a las 20:56

Minuto 76. Se enciende el cartel del 9 en la tablilla del cuarto árbitro. Es la hora del regreso del Chimy Ávila. Arrasate le ha dado sus primeros minutos después de una travesía en el desierto de más de 14 meses. En concreto, 435 días. Las dos lesiones graves de rodilla son historia.

El argentino se ha mostrado muy combativo en su regreso al verde. Ganas le sobran. Ha formado dupla ofensiva con Budimir en ese cuarto de hora final contra el Getafe. Incluso ha gozado de una ocasión, con la pierna izquierda, que ha podido ser gol en un partido cerrado y de escaso brillo. No era sencillo el remate.

El delantero ha atendido después del partido a los micrófonos de Movistar Plus. “Nunca dejé de ser futbolista. Gracias al apoyo de este club y a la familia no me di por vencido”, ha reflejado. “El equipo siempre ha estado bien. El Comandante hará lo mejor posible por ayudar”, ha añadido.

“A uno le hubiese gustado regresar con El Sadar, escuchar esos gritos y que se te ponga la piel de gallina. Pero ha sido muy muy bonito”.

