Osasuna busca en Huesca su novena victoria de la temporada y la tercera de forma consecutiva lejos de Pamplona tras las cosechadas ante el Levante y Alavés. La atípica temporada tomó tintes dramáticos tras trece jornadas sin lograr un triunfo, pero el rumbo ha cambiado de forma notable. Falta el volantazo definitivo para huir del descenso, que se encuentra a seis puntos, y entrar en las últimas diez jornadas del curso en una cómoda posición. La primera oportunidad será hoy en El Alcoraz, el campo del colista. Así lo refleja la clasificación, pero no las sensaciones del equipo oscense. Desde la llegada de Pacheta, los aragoneses no han dejado de reblar, como dice su lema, y serán un rival complicado sobre todo por su estilo ofensivo. Ya lo avisó Jagoba Arrasate en la previa: “Son valientes y empujan. Habrá alternativas y pasarán cosas”.

El técnico rojillo no pudo disimular en la rueda de prensa su alegría por recuperar efectivos para el vital duelo de hoy. Oier Sanjurjo, Roberto Torres y Unai García, los tres capitanes que estaban confinados por ser contacto estrecho de un positivo, ya están de vuelta y han entrado en la convocatoria. Rubén García, también. No había dudas sobre su concurso, pero la ausencia en una sesión hizo saltar las alarmas. El centrocampista, pieza clave en el equipo, nota ya el paso de las jornadas pero no se perderá el partido de hoy.

Más emotiva es la presencia del Chimy Ávila en la lista de 23. El argentino deja atrás 14 meses de inactividad y encara la recta final antes de volver a competir. El cuerpo técnico lo ve bien y decidió incluirle para viajar a la capital oscense, bien conocida por cierto por el delantero rosarino por su pasado en el Huesca. No se espera que disfrute de minutos, pero nada está descartado.

Otro de los nombres que ha marcado la previa ha sido el de Juan Pérez. El meta Sergio Herrera sigue confinado y Rubén Martínez está lesionado desde el pasado 31 de diciembre. Esto obligará a echar mano del tercer guardameta. Aunque es una solución de urgencia, lo cierto es que el arquero de 24 años cuenta con la confianza total de Arrasate. La temporada pasada ya fue titular ante Espanyol y Sevilla y su actuación fue de notable. Este curso tan solo ha participado en dos encuentros coperos y hoy será su estreno en la competición doméstica.

Nombres propios para hacer frente a un partido donde hay en juego hasta el golaveraje.



