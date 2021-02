Juan Cruz apunta al Sevilla

Actualizada 21/02/2021 a las 06:00

Jagoba Arrasate tiene un abanico de opciones para formar el once que se enfrente el lunes al Sevilla en El Sadar (21.00 horas, Movistar LaLiga). No debería ser noticia en circunstancias normales, pero en esta temporada tan aciaga para muchos clubes por las lesiones, no deja de ser un factor positivo. El Chimy Ávila, Roncaglia, Jony y Rubén Martínez serán las únicas ausencias, aunque estos dos últimos están a un paso de reaparecer.

Darko Brasanac va a ser la novedad de la lista, toda vez que el serbio ya completa las sesiones con los compañeros con normalidad. No juega desde el 22 de diciembre. Dos meses ha estado apartado por una fractura en el peroné que ya está superada.

El técnico ha estado pendiente en las últimas horas del estado físico de Juan Cruz, renqueante desde el miércoles tras una dura caída producida por una entrada a destiempo del Chimy pero fortuita y sin mala intención.

El golpe en el hombro izquierdo está localizado en la escápula (omóplato). Las pruebas hospitalarias descartaron que hubiera una lesión ósea, pero el dolor le ha impedido al lateral izquierdo madrileño ejercitarse con el grupo desde entonces.

Ayer siguió por su cuenta en Tajonar. Las sensaciones eran mejores. Conforme va remitiendo el dolor del traumatismo, va ganando en movilidad. Hoy hará una prueba porque se le espera con el grupo en la sesión programada en El Sadar. Tiene que examinarse en los impactos propios de una acción del juego y si se siente bien, podrá formar parte de la convocatoria como todo hace indicar.

Esta temporada, Juan Cruz ha disputado 18 encuentros de Liga, siendo titular en 16 ocasiones. Ha ido ganando en seguridad defensiva y presencia en ataque conforme han ido avanzando las jornadas, si bien en la última contra el Levante tuvo el borrón del penalti que comprometió el triunfo y que paró después Sergio Herrera.

La otra alternativa para Arrasate es apostar por Manu Sánchez, de vocación más ofensiva para un partido que quizá pueda exigir más rigor atrás frente a un rival que llevará el peso del partido. Ha jugado como titular los dos últimos partidos en casa que han terminado con victoria. El 3-1 contra el Granada y el 2-1 contra el Eibar.

No ha habido pistas sobre el once ni del posible sistema de juego durante la semana. En la ida, Arrasate optó por dos puntas referencia para fijar a los centrales Koundé y Diego Carlos, por lo que podría repetir la fórmula con Budimir y Calleri arriba.

BUEN AMBIENTE

Con una racha de nueve puntos sobre los últimos doce posibles y siendo el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta, Osasuna tratará de seguir en la cresta de la ola frente a todo un rival de Champions. El buen ambiente de trabajo colectivo se palpó ayer en la sesión de recuperación de fútbol-tenis.

