Espía rojillo de sangre sevillista

Esta semana en una entrevista de radio, Braulio Vázquez se congratulaba del “equipo profesional” que ha formado en los despachos desde su llegada a Osasuna. Nombraba a Miguel (Flaño), Sergio (Amatriain), Alejandro y Cata como pilares del funcionamiento del área deportiva de la entidad.

Alejandro es Alejandro Alfaro, aquel futbolista que vistió la camiseta del Sevilla muy joven y que comenzó su carrera cuando en los Osasuna-Sevilla saltaban chispas. El de mañana será por tanto un duelo diferente para él. Su actual club, donde ejerce labores de scouting, contra su club de cuna y alma.

Alfaro fichó en septiembre. Cada fin de semana se encarga de hacer informes de futbolistas que están en su radar geográfico. Vive en Alicante y aparte de barrer la región, se desplaza a Castellón, Barcelona, Murcia, Córdoba, Málaga, Cádiz... En su mayoría son partidos de Segunda B. Cuaderno y bolígrafo en mano.

“Quería seguir vinculado al fútbol. Me he preparado durante este tiempo. Realizo para Osasuna labores de scout viendo partidos, ligas y jugadores”, ha señalado recientemente en una entrevista a nervioneo.com. “Quiero aportar. Es un mundo que me apasiona”.

Todo viene de la relación que se fortificó en su época en Valladolid con Braulio y Cata. Pasó tanto tiempo lesionado que fueron muchos los momentos para compartir impresiones sobre el fútbol. De aquello han pasado seis años. La dirección deportiva rojilla le tenía en su agenda si colgaba las botas.

El nuevo integrante de la secretaría técnica debutó muy joven en el Sevilla de la mano de Juande Ramos con solo 19 años. Fue en la temporada 2005-2006. En la siguiente también participó con más presencia, aquella en la que navarros y nervionenses se enfrentaron en la semifinal de la Copa de la UEFA. Jugaba como delantero o en banda izquierda.

“Llegué en juveniles al Sevilla. Lo he mamado desde pequeñito. Cumplí mi sueño de debutar en Primera con el Sevilla y en el Sánchez Pizjuán. Es mi club”, expresa. “El Sevilla no ha parado de crecer. Sigue luchando por estar arriba. Tiene una gran plantilla.

Es complicado lo que hace el Sevilla, luchar siempre con los mejores”.

Tenerife, Mallorca, Valladolid, Córdoba y Hércules fueron sus siguientes destinos. Sus últimos partidos los jugó con la camiseta del Intercity de Tercera División.

