Multa de 900 euros a Sabalza por “una infracción grave” contra los árbitros

El juez instructor de la Real Federación Española de Fútbol ha propuesto una multa de 900 euros a Luis Sabalza por las declaraciones que realizó el 23 de diciembre por arbitrajes que estaban perjudicando a Osasuna.

Se le señala como “autor de la infracción grave tipificada en el artículo 100 Bis del Código Disciplinario”. Este punto sanciona desde esta temporada declaraciones de jugadores, técnicos o presidentes que cuestionen “la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral”.

En enero, el Comité de Competición abrió expediente sancionador a Sabalza por sus quejas en una rueda de prensa. El presidente enumeró aquel día las acciones que no habían señalado los colegiados a favor del equipo. Pero también hizo unas valoraciones. Un discurso medido recogiendo el enfado en el osasunismo.

El juez señala que esas declaraciones “están meditadas, pues se encuentran escritas” y las agrupa en dos tipos. Por un lado, están las críticas a los árbitros “al amparo de la libertad de expresión y que no pueden ser objeto de sanción alguna”. Admite por ello “las supuestas injusticias y errores arbitrales padecidas por Osasuna a lo largo de esta temporada”.

Sin embargo, se detiene en las manifestaciones del presidente que cuestiona la honradez e imparcialidad del estamento arbitral. Cita dos frases de Sabalza. “No se están dirigiendo a nuestros jugadores con el debido respeto” y “¿alguien se cree que si se hubiese tratado de jugador conocido o de un club más grande se le hubiera tratado de la misma forma?”. Esta última la pronunció por el fallo de Competición sobre una amarilla de Aridane objeto de sanción 18 minutos antes de jugar en Elche.

“Son afirmaciones que atentan gravemente contra la integridad del colectivo arbitral. Y en la medida que el equipo arbitral ejerce una función esencial en los encuentros, se están atacando la esencia misma de la función arbitral y se están cuestionando gravemente la integridad de la competición misma”, dice el juez instructor, Juan Antonio Landaberea.

“Era totalmente legítimo que el presidente fuese muy crítico”, añade. “Y por dicha razón esas críticas se encontrarían totalmente amparadas en la libertad de expresión que ostenta todo directivo. Sin embargo, es totalmente punible que en esas declaraciones se cuestione su honradez e imparcialidad acusando al colectivo arbitral de dirigirse a sus jugadores de forma irrespetuosa y, además, de tratar deliberadamente a sus jugadores de forma discriminatoria respecto a jugadores de los clubes más grandes, lo que supone un cuestionamiento grave de la integridad de la competición”.

La sanción propuesta es una escala inferior, explica, ya que las declaraciones “son en una mayor parte críticas a supuestos errores o injusticias sufridas”.

“Por lo tanto se encuentran amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión. Además, tampoco emplea un lenguaje insultante o malsonante, o gravemente desconsiderado, sin perjuicio de que algunas manifestaciones sí cuestionen la honradez o imparcialidad del colectivo arbitral y, por tanto, se hacen acreedores de una sanción”, concluye.

EL CLUB PRESENTA UN RECURSO

Osasuna ha presentado un recurso después de la notificación. A partir de ahora, será el juez de competición quien se ratifique sobre la propuesta del instructor.

El club llegará hasta la justicia ordinaria si hace falta porque no comparte que se haya aplicado esa sanción. No es una cuantía llamativa, pues la horquilla va de 601 euros a 3.005, pero moralmente se considera perjudicado.

Se puede criticar a los árbitros, pero sin entrar en la intencionalidad

El juez instructor aclara en su escrito que se puede criticar a la labor de los árbitros, en el marco de la libertad de expresión, pero pone una línea roja. Se pueden emitir opiniones siempre y cuando no sean “injustificadamente lesivas”, en este caso para el colectivo arbitral. El texto reflexiona al respecto para ponderar por un lado la libertad de expresión recogida en la Constitución Española y, por otro, el artículo 100 bis del Código Disciplinario, que sanciona aquellas declaraciones “que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF”.

LOS LÍMITES

“En este contexto, la imputación a los árbitros de una actuación parcial intencionada o de un comportamiento deliberado alejado de las exigencias básicas de imparcialidad u honradez exceden de la libertad de expresión, del derecho a la crítica, y constituyen un ataque inaceptable a la crecibilidad de esta organización deportiva y de sus miembros, y de la propia competición deportiva, de modo que no pueden quedar amparadas bajo el paraguas de la libertad de expresión”, apunta para argumentar su decisión.

Además añade ejemplos concretos de declaraciones que no serían punibles. “El arbitraje ha sido malo”, “el VAR no ha funcionado de manera deseable”o “el equipo no ha podido superar la actuación arbitral desafortunada”. Apunta que “forma parte de la libertad de expresión aunque provoque desagrado”.

Sin embargo, son perseguibles disciplinariamente las frases que imputan a los árbitros parcialidad intencionada: “Ha sido un robo”, “era penalti y lo sabía perfectamente”, “nos han quitado el partido, no lo hemos perdido” o “existe un complot arbitral contra nuestro equipo”. Y en ese contexto sitúa las dos frases pronunciadas por Sabalza.

