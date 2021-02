"¡Valiente, Osasuna!", el grito de Sergio Herrera en un tenso final en Valencia

Actualizada 17/02/2021 a las 21:06

Son imágenes más propias de las últimas jornadas de Liga que de la fecha 23. Las muestra Movistar a través del programa El Día Después, un veterano de la tele futbolera. Son los jugadores de Osasuna. Los que están en el campo y los que están en el banquillo exteriorizan la tensión y la alegría por el triunfo conquistado en Valencia. 155 días después se conseguía ganar fuera de casa y se ampliaba la distancia sobre los puestos de descenso.

Oier ha sido sustituido y desde la grada no puede parar quieto de pie siguiendo el partido. Anima continuamente a sus compañeros mientras salta, da vueltas sobre sí mismo y aplaude. Sergio Herrera celebra desde la portería contraria el gol de Budimir. "¡Buen centro, Barja!", se le oye decir sobre el asistente de la jugada. No puede frenar su emoción. Después de parar el penalti, sigue la concentración al máximo. "¡Valiente, Osasuna!", grita con fuerza el portero en el Ciutat de Valencia.

Los suplentes no puede estar sentados de la tensión de los últimos minutos. El colegiado pita el final y todos se funden en abrazos, utilleros, preparadores y fisioterapeutas incluidos. En el campo sigue la explosión. 25 puntos lucen en la clasificación. Queda un largo camino por la permanencia pero no cabe duda del sentimiento y compromiso que existe en esta plantilla. "Por las reacciones de todos en el club puedo ver cuánto significan para nosotros estos últimos partidos”, reflejaba Budimir en una entrevista en su país. Razón no le falta.