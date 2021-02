Actualizada 17/02/2021 a las 06:00

A la vista de sus impresiones, Ante Budimir sabe qué terreno pisa desde que se enfunda la camiseta de Osasuna. El punta de Ozimica (Croacia) reflexiona sobre su gran momento en una entrevista concedida al diario digital de su país, Index.hr. Es el hombre del momento. Ha marcado cuatro goles en los tres últimos partidos. Su ambición le lleva a pensar que superará el listón de los diez. Suma seis. La afición navarra, Pamplona, Eurocopa, Modric, la covid... De todo habla el espigado punta que ve puerta cada 126 minutos.



El contacto con la afición. Budimir muestra su ilusión por jugar algún día con público aunque ya ha palpado el ambiente de un club diferente siendo una situación especial de pandemia. “Es una experiencia diferente el contacto de la calle con el del campo, pero puedes ver que realmente les importa el club”, señala. “El estadio tiene 24.000 asientos y se han vendido 23.000 entradas anuales. Y eso en una temporada en la que se sabía que había pocas posibilidades de que los partidos pudieran verse en directo. Osasuna es uno de los pocos clubes españoles propiedad de los aficionados. Sientes eso, notas el apoyo en la ciudad. Sientes la conexión. Puedes ver que la gente vive para el club”.



Entre Mallorca y Pamplona. Al croata le preguntan por las diferencias entre las dos ciudades. “La primera es el clima. El de Mallorca es apenas comparable al de la gran mayoría de España. La segunda es que Mallorca tiene un fuerte talento turístico y se puede ver lo importante que es. Allí de vez en cuando te encuentras con un inglés, un alemán o un turista de otro país. Pamplona es quizás un poco más tradicional en este sentido, la cultura se siente mejor. Me siento cómodo viviendo en las dos”.



Fin a la crisis deportiva. Es momento de analizar la trayectoria del equipo. “Tuvimos un calendario muy importante en las últimas dos jornadas contra equipos con los que podemos jugar y lo demostramos. Logramos levantarnos después de una situación muy difícil. No habíamos ganado o desde octubre. Llevábamos tres meses esperando una celebración. Por las reacciones de todos en el club puedo ver cuánto significan para nosotros estos últimos partidos”.



Sus goles. “Me alegro de haber podido ayudar al equipo”, refleja sobre su aportación. “Como delantero, es importante para mí estar en el campo y tener minutos. También es bueno marcar goles, pero no por sí mismos. Cuando veo a los entrenadores, compañeros e incluso aficionados en la calle, esa experiencia le da más significado y dimensión a esos objetivos”.



Tiempo al tiempo. Se incorporó a última hora a Osasuna del mercado de verano. Le costó entrar en el equipo. “Estaba en una situación muy concreta. Prácticamente hasta el final, no estaba seguro dónde iba a jugar. El Mallorca descendió y yo buscaba soluciones. Llegué a Osasuna a última hora. Luego fui con la selección y todo afectó al ritmo. Debido a ello, esta temporada ha cambiado para mí en términos de forma física. No pude jugar hasta final de octubre. Todo llevó mucho tiempo”.



El estilo de Osasuna. Budimir explica el método de Arrasate. “Osasuna juega diferente al Mallorca, pero me adapto bien. Me gusta cuando presionamos alto. Sacamos muchos centros y metemos balones en el área de penalti. Es un juego que me gusta. También pasé el coronavirus que retrasó el inicio de mi preparación”.



Sin olfato con la covid. El delantero recuerda esos días que estuvo contagiado y se tuvo que confinar en un hotel al llegar a Pamplona. “No tuve demasiados problemas. La pérdida del sentido del olfato fue el mayor síntoma. Acababa de regresar de una concentración con la selección. Estuve dos semanas más aislado y no entrenaba con el equipo. Pero la covid no me afectó físicamente en exceso”.



El nuevo fútbol. “Lamento que hayamos aceptado esa nueva normalidad, pero lamentablemente tiene que ser así”, se refiere a los partidos sin público. “La temporada pasada jugamos once partidos así. Lo aceptamos fácilmente porque todos queríamos terminar. Desafortunadamente, esto ha seguido así. Cambié de club, entre nuevos compañeros y aficionados. No he tenido la oportunidad de jugar con estos aficionados y ver el apoyo. El fútbol es genial, pero no lo es sin esa emoción real en el estadio. Ahora me cuesta mucho más jugar frente a las gradas, extraño el rugido de los seguidores”.



Objetivos colectivos y personales. “Osasuna fue décimo el año pasado, pero cuando el equipo se fue hacia abajo, todo el mundo empezó a hablar de permanencia. Tenemos un equipo que puede asentarse en mitad de la tabla. Si entramos así en el último mes del campeonato, todo es posible. Quiero continuidad de partidos y goles. Es importante para el delantero hacer dos dígitos. Te da confianza y un toque extra al juego”.



Marcarle al Atlético. Fue su estreno en Osasuna y a la vez goleador. “Fue u momento muy emotivo para mí. Estaba abrumado por los sentimientos porque todo sucedió muy rápido. Fui negativo en la prueba de la covid antes del partido. Era mi primer partido y anoté un gol cinco minutos después de entrar. Ya sentí en Mallorca lo que significa jugar contra ellos. Son terriblemente duros, organizados, tercos y aburridos en lo que hacen. Detrás son de hormigón, pero si es necesario también pueden ser técnicamente perfectos. Son partidos especiales, como jugar contra el Barcelona y el Real Madrid. Es todo lo mejor del fútbol actual”.



Explotar en España. Ha madurado en su carrera en una edad tardía. Ahora tiene 29 años. “Buena pregunta. Yo mismo no estoy seguro, pero me gusta que siempre haya querido progresar más. Trabajo muy duro y veo el progreso de una temporada a otra. Recuerdo haber jugado contra Mateo Kovacic, que debutó con el Dinamo con 16 años y fue capitán. Por supuesto, a todos les gustaría ser capitán del Dinamo y terminar en Inter y en el Real Madrid a los 20 años, pero no creo que esa sea la única carrera posible. Para algunos, se desarrolla de una manera completamente diferente y eso está bien. Solo puedo prometerme a mí mismo y a los aficionados que continuaré trabajando y esforzándome con el mismo entusiasmo”.



Su compatriota Modric. La entrevista aborda preguntas sobre Luka Modric. “Siempre hablamos cuando nos vemos y me alegra ver a todos nuestros jugadores. Modric es un tema especial. Me parece que a veces el público no da una calificación basada en los mejores datos. El Real Madrid no ganó la cuarta Champions consecutiva y todo el mundo dice que es porque Modric es viejo. Esto no es así. Cuando juegas contra Modric, Rakitic e incluso Messi, ves algo completamente diferente. Todos dicen que tienen una trayectoria descendente, pero créanme, no la veo. No veo a Modric corriendo menos o dando menos pases. Lo sientes cuando es tu rival. Los datos se pueden ver después del partido para analizarlos, no creo que estén disponibles para el público. Pero uno debe hacer un análisis completo y no apresurarse para sacar tales conclusiones”.



Sergio Ramos, el más difícil. Budimir habla, para acabar, sobre el defensa más complicado de superar. “Tiene salto, pierna izquierda y derecha, lee bien el juego. Cuando a eso le sumas su jerarquía y carisma es un fenómeno especial. Siempre son duelos duros con él”.

"NO MIRO A LA EUROCOPA, DE MOMENTO ESTÁ LEJOS"

Budimir es un candidato a jugar la Eurocopa con Croacia. “No sé si iré. Hasta ahora solo me han llamado tres veces. Trabajo todo el tiempo y doy lo mejor de mí, pero honestamente, ni siquiera miro tan lejos de momento. En un mes hay una convocatoria. Quedan algunos partidos y quiero demostrar mi valía. Me gustaría llegar a un buen nivel tanto física como mentalmente y luchar por mi puesto en la Eurocopa. Es un privilegio estar entre estos jugadores”.

El punta suele hablar con su técnico, Zlatko Dalic. “Me pregunta cómo estoy, sigue la situación y mis partidos”, apunta. “Croacia es el subcampeón del mundo. Tiene un gran peso y grandes jugadores, pero no hay que olvidar cuántos equipos top hay en Europa. Estos tres meses serán muy importantes. Aquí jugaremos partidos importantes para ir mejorando. La Eurocopa es un gran torneo. No pensaría en que Croacia es favorita, mejor ir paso a paso”.