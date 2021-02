Osasuna abordará el fichaje de Calleri si logra la permanencia

Actualizada 12/02/2021 a las 08:30

Osasuna tiene puesto un ojo en la temporada 2021-22 por si logra la permanencia. La competición está por decidir con 16 jornadas por delante, pero a la vez se trabaja en la planificación. Uno de los nombres que ha marcado la dirección deportiva en su hoja de ruta es el de Jonathan Calleri. Siempre, en el caso de consumarse la salvación.

La idea es abordar su fichaje por el rendimiento deportivo que está ofreciendo y después de conocer de boca del protagonista su deseo de continuar de rojo. En repetidas ocasiones Calleri señaló en una entrevista con este periódico este jueves que quiere seguir. “Quiero quedarme. Si la dirigencia puede hacer un esfuerzo, yo estaría encantado. Voy corriendo cada año yendo de club en club. Un lugar donde me encuentro a gusto, me siento cómodo y puedo rendir es Osasuna”, anunció sin rodeos.

Calleri reflejó que es conocedor de la filosofía, de los valores del equipo en el campo y del poder del bloque navarro del vestuario. Tiene ADN rojillo. Las palabras han gustado en el club. Públicamente se ha reforzado la idea que el propio delantero ya ha ido transmitiendo a nivel interno. También la afición ha mostrado su satisfacción en la redes sociales por ese paso que ha dado ahora. Quiere quedarse y Osasuna quiere que se quede. ¿El problema? No es fácil.

OPERACIÓN COMPLEJA

Cuando se intente cruzar ese puente habrá que librar varios obstáculos. El principal es el contexto donde se va a mover el club, que va a tener que negociar con un fondo de inversión británico. Calleri, como recordó en la entrevista, pertenece a un grupo empresarial que determina su futuro. Su vinculación vence en 2023.

Stellar Group lo fichó a comienzos de 2016 después de triunfar en Boca Juniors y levantar al mismísimo Diego Armando Maradona de su butaca con algunos goles. El entramado de la islas pagó por él 12 millones de dólares (10 millones de euros). Es, en efecto, la séptima mayor venta de la historia del club de la Bombonera después de Gago (al Real Madrid, 27 millones), Tévez (al Corinthians, 20), Samuel (a la Roma, 19), Balerdi (al Dortmund, 18), Banega (al Valencia, 18) y Riquelme (al Barcelona, 13).

SALE A CLUB POR AÑO

Estuvo a punto de ir al Inter, que se echó atrás en la operación, trascendió, al ver que su propiedad era de un fondo de inversión y no de Boca. Calleri pasó al Sao Paulo y de ahí a Europa. Sale a club por año: West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y ahora, a sus 27 años, Osasuna. Casi no hace ni pretemporadas. En Vitoria, después de un año brillante con 9 goles, ya manifestó su deseo de quedarse. Ahora, sus palabras en Pamplona son más contundentes y resuenan con más fuerza. El club albiazul no pudo obtener su propiedad entonces.

El último precio que conoce Osasuna por Calleri es de 20 millones, cantidad que en ningún caso nadie se plantea acometer. Hay que tener en cuenta el contexto de crisis por el que se mueve el fútbol hoy en día. Transfermarkt, web referencia de precios de valor de mercado, lo tasa en 5 millones.

Es evidente que el grupo empresarial va a querer obtener un rédito económico de esos 10 millones que invirtió, de los que ha recuperado una buena parte en las cesiones de los diferentes clubes. La de Osasuna no ha tenido coste. Venía de hacer una temporada regular con el Espanyol y eso le devaluó para lograr la incorporación después de la lesión del Chimy.

En el club se ve complicada la operación, pero no imposible. La Real Sociedad, por ejemplo, ya logró retener a Willian Jose cuando lo adquirió en parecidas circunstancias del mismo fondo. En 2016, los donostiarras pagaron 6 millones por el 70% de sus derechos.

Aún no se plantean fórmulas. Solo hay una declaración de interés, a expensas de conocer el futuro deportivo del equipo. El verano pasado, Osasuna movió ficha con una estrategia similar para conseguir el fichaje de Estupiñán. Ofreció 5 millones por el 50% de los derechos al Watford, sabiendo que a largo plazo saldría ganando en el plano deportivo y económico. Como es sabido, el ecuatoriano firmó por el Villarreal finalmente a cambio de unos 15 millones por el 75%.

Calleri lleva cuatro goles en 16 partidos. Su estilo encaja como un guante. En el pasado mercado de invierno, un club puntero de la segunda inglesa, la Championship, se interesó por el de Buenos Aires.

LA OPCIÓN BUDIMIR

En Osasuna tampoco se va a descartar la opción de que Budimir pueda continuar. El croata se mueve en otro escenario. Está cedido del Mallorca, líder de Segunda, por 270.000 euros. Hay una opción de compra de 8 millones. Son cifras que nunca ha manejado el club en una operación hasta ahora. El punta tendrá el escaparate de la Eurocopa que disputará con su selección en junio.

Ha logrado marcar cinco goles en 14 partidos. Se ha confirmado como otro acierto de la dirección deportiva que capitanea Braulio Vázquez. El aficionado sueña con la salvación y ver a Budimir, Calleri y el Chimy. La duda está en saber qué pasará en el futuro con ellos.

