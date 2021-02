Magistral clase de Mendilibar

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

Para Mendilibar en el fútbol ya está todo inventado. Es un técnico ajeno a las nuevas tecnologías que ha conseguido desde un estilo más tradicional grandes éxitos para un equipo como el Eibar. Es el entrenador en activo que más temporadas suma en Primera División, 15, y a sus 59 años demuestra la misma energía e ilusión que un chaval. En su libreto la intensidad no se negocia, incluso para el propio entrenador. Toda esa furia y nerviosismo la expresa durante los partidos en la banda. Por su experiencia y forma de explicarse, es un placer escuchar los análisis de Mendilibar. Y más cuando se enfrenta a Osasuna, un club que conoce muy bien por su pasado rojillo y que ahora está en manos de su buen amigo Arrasate.

La figura del entrenador. “Nos discuten todo porque somos la cabeza visible. Es más fácil mirar a una persona que a un colectivo. Además, la prensa defiende más al futbolista que al entrenador. El fútbol solo vive del presente. Jagoba y yo lo sabemos. En cualquier momento nos pueden echar y hay que convivir con ello. No es justo que se dude de Jagoba”.

El gol, factor decisivo. “En el fútbol con un gol puedes ganar, aunque solo hagas eso. Es difícil que en otros deportes logres la victoria solo por una acción. Puedes dominar todo el partido, estar bien en defensar... pero si el rival anota pierdes el partido.

Estilos similares. “Osasuna practica un fútbol similar al nuestro. Nos gusta jugar en campo rival, abrir el campo, sacar centros, presionar tras pérdida... Sin embargo, los dos equipos estamos como estamos porque algo no hacemos bien o nos falta. En este sentido, tenemos que igualar a Osasuna en intensidad, en no parar, en ese ida y vuelta. Jugar con tensión, anticiparse a posibles jugadas. No tenemos que estar a expensas de lo que hagan. Tenemos que empatar en todas esas facetas a Osasuna para lograr algo positivo”.

Ser un equipo. “Osasuna nos va a presionar. Si subimos, tenemos que atacar todos. Si bajamos, tenemos que defender todos. El futbol no solo es el área contraria, también es la propia. Pero nosotros pensamos que es mejor estar en la rival para crear peligro”.

Osasuna. “Ahora juegan con un delantero. Las lesiones también aparecen y hay que refrescar el equipo cuando juegas cada tres días. Es un año complicado y cuesta ganar. A veces el punto es bueno, pero no te saca de pobre”.