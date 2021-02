Roncaglia valora si pasa por el quirófano

Actualizada 03/02/2021 a las 06:00

Facundo Roncaglia no tiene una situación fácil por delante. Una vez confirmada su grave lesión muscular debe decidir si se opera o no. Sufre una rotura del recto anterior de su pierna derecha con afectación tendinosa. Ese problema en el tendón evidencia la importancia de los daños. No hay una respuesta clara al respecto. El argentino está recabando opiniones médicas diversas en sintonía con Osasuna para tomar una decisión.

Roncaglia se perderá lo que resta de temporada en cualquiera de los dos escenarios, por lo que no se trata de acortar plazos sino de afrontar la solución de una forma más o menos conservadora. El tiempo de recuperación oscila entre tres y cuatro meses. Este miércoles se cumple una semana de su rotura en la zona del cuádriceps durante el partido disputado en Almería.

El defensa cumplirá 34 años el 10 de febrero y atravesaba su mejor momento desde que aterrizó en Osasuna la pasada temporada. Tanto de lateral como de central había estado al nivel que se esperaba, más centrado que el curso anterior. En este contexto, Roncaglia terminará contrato en junio de este año sin la opción de tener más minutos. Hasta la fecha había disputado 38 encuentros en dos temporadas.

En Osasuna todavía ni se ha planteado cuál será su futuro próximo. Las dos partes tendrán que hablar, pero antes Roncaglia debe afrontar un costoso proceso de recuperación.

