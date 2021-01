Actualizada 28/01/2021 a las 06:00

La ilusión de la Copa del Rey se hizo trizas cerca de la medianoche con la eliminación en la tanda de penaltis frente a un Almería que selló su billete a los cuartos de final del torneo del K.O.

Ya desde el inicio, el partido pintaba a que iba a ser largo entre dos equipos con un ritmo bajo de juego. Osasuna fue mejor, sobre todo en la primera mitad, pero no estuvo acertado. Además, solo inquietó de cabeza. El Almería fue ganando confianza y más en la recta final del encuentro con la salida al campo de los teóricos titulares.

En la prórroga cada escuadra disfrutó de una ocasión clara. Sadiq pudo ser el verdugo en el 121, pero antes la había tenido Calleri. La igualdad era máxima y la tanda de penaltis se encargó de desequilibrar la balanza.

Después de un largo sorteo entre los capitanes, el meta local Fernando y el rojillo Oier, Osasuna comenzó primero. El encargado fue un especialista como Roberto Torres, que engañó completamente al guardameta almeriense. 1-0. El lateral Akieme calcó el lanzamiento y tampoco falló. 1-1. Moncayola despejó los nervios rápido, tras un zapatazo alto. 2-1. Entonces llegó el turno de Corpas, que envió su disparo alto. Osasuna cogía ventaja. El pase a la siguiente ronda parecía más cerca, sobre todo, con el acierto de Calleri. 3-1. El Almería estaba contra las cuerdas. Llegó el pichichi Sadiq, que no falló desde los once meetros. 3-2. Oportunidad ahora para el jovencísimo Manu Sánchez. Daba sensación de seguridad, por su buena técnica con el balón, pero los nervios le jugaron una mala pasada y no estuvo acertado en el lanzamiento. El rival Ramazani devolvió de nuevo las tablas al marcador. 3-3.

Quedaba un penalti. Una especie ya de muerte súbita. No había opción al error. Un disparo sin red. Todo o nada. Kike Barja demostró su tranquilidad. 4-3. Un fallo del Almería era ya la condena. Sin embargo, el central César de la Hoz puso más tensión en el ambiente. 4-4. La muerte súbita guardaba el pase a octavos. Dio un paso al frente David García, pero fue perdiendo energía en la carrera. Mal disparo. El Almería tenía ahora una oportunidad de oro y no la desperdició. Carvalho y gol. Eliminados.

