Osasuna pide reunirse con Velasco Carballo

Actualizada 26/01/2021 a las 06:00

Osasuna ha solicitado un encuentro con Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, para trasladarle formalmente su malestar por la sucesión de errores que está sufriendo el equipo. El club tiene preparado un dossier audiovisual con las jugadas de esta temporada en las que aprecia fallos arbitrales que le están perjudicando. Son nueve jornadas en total. En ese informe, se ha añadido lo sucedido este domingo en El Sadar con esa polémica decisión de Xavier Estrada Fernández.



En vez de señalar un penalti a favor de Osasuna con 2-1, interpretó en el origen de la jugada una falta inexistente de Calleri, a quien amonestó. Lo grave es que lo hizo apoyado por las imágenes que le mostró el VAR. La indignación continuaba en la jornada de ayer en la cúpula institucional y deportiva de Osasuna, que no hará ningún tipo de manifestaciones públicas para evitar una sanción.

El club se siente perjudicado gravemente en su pelea por la continuidad en Primera División. Cree que el encuentro servirá para defender al menos la dignidad. “El objetivo de esa reunión con Velasco Carballo no es pedir que nos den, es pedir que no nos quiten”, dicen fuentes de la entidad, que acudirá al encuentro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, como intermediario. De momento no hay fecha concreta. Depende además de la normativa sanitaria por las restricciones que hay en Madrid.



SE RECUERREN LAS TARJETAS DE MANU Y CALLERI

Osasuna está elaborando el recurso para que se anulen las tarjetas amarillas que vieron Manu Sánchez y Jonathan Calleri durante el partido contra el Granada. Las imágenes no dan lugar a la duda en ambos casos y desacreditan a las decisiones que tomó el colegiado Estrada Fernández.



El club entiende que lo reflejado en el acta no se corresponde con las pruebas videográficas que va a presentar dentro de sus alegaciones, para que el Comité de Competición lo tenga en cuenta en su reunión del miércoles.



En el minuto 37, Manu Sánchez fue amonestado, en palabras del árbitro, “por derribar de manera temeraria a un adversario en la disputa del balón”. Lo cierto es que la realidad es diferente a la apreciación de Estrada. Es el delantero del Granada Luis Suárez quien pisotea al futbolista de Osasuna con los tacos. Esta amarilla obligó a Arrasate a cambiarle en el descanso. El colombiano gritó en esa jugada al caer al suelo intentando engañar al árbitro y lo consiguió.



LA ACTITUD TEATRAL NO SE SANCIONA EN ESPAÑA

La acción más polémica se produjo en el minuto 74. Calleri fue amonestado “por golpear con la mano en la cara a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón”. El error de Estrada vuelve a ser clamoroso. En la repetición de la jugada se ve que Germán, el defensor del Granada, finge con actitud teatral una vez que el delantero argentino se escapa con el balón para centrar. Calleri no golpea con la mano en la cara sino que estira el brazo hacia atrás para tocarle ligeramente el hombro tras los agarrones que está recibiendo.



Durante el partido, fueron continuos los gritos de los jugadores del Granada cada vez que recibían una falta. Curiosamente, en la jornada anterior entre el Villarreal y el equipo de Diego Martínez, hubo una trifulca entre los entrenadores. Unai Emery recriminó a su homólogo que los jugadores del banquillo lo protestaban todo, lo que generó una reacción airada del ex de Osasuna.



Las simulaciones en España no tienen castigo, no así en Inglaterra, donde se entra de oficio para imponer duras sanciones.



SE VIERON LAS IMÁGENES EN EL VIDEOMARCADOR

Estrada vio en el monitor a pie de campo de El Sadar durante varios minutos las imágenes y llegó a esa conclusión, que anuló para sorpresa e indignación de Osasuna el desenlace de la acción de ataque navarro que era el motivo de la revisión del VAR: una mano en el área del Granada.



Los rojillos iban ganando 2-1 contra un Granada que se estaba acercando peligrosamente. Nadie daba crédito a lo sucedido. En el campo, los jugadores y técnicos habían visto las imágenes que ofrecía el VAR a través del nuevo videomarcador de 94 metros cuadrados instalado en el fondo sur. “¡No le toca la cara, hombre!”, se escuchó decir a David García, mientras que el capitán del Granada, el propio Germán, intentaba presionar a Estrada cerca de la pantalla.



Era la primera vez que se ofrecían en El Sadar. Es una novedad que tiene una reciente implementación. De ahí que la indignación fuera tan expresiva.



Rubén García ya estaba preparado para lanzar el penalti por la mano de Quini. Pero Estrada y el VAR, dirigido por el gallego Iglesias Villanueva, entendieron que no había que revisar la infracción de dentro del área sino el origen, con esa falta de Calleri inexistente.



OSASUNA IRÁ AL TAD SI ES NECESARIO

Ahora será el Comité Competición quien juzgue y en segunda instancia, Apelación. De no fructificar su argumentación en los despachos de la Federación Española de Fútbol, el club tiene pensado acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Los puntos no volaron de El Sadar, pero el club no se queda de brazos cruzados para reclamar justicia dentro de las posibilidades que le permiten los comités alegando que el acta está mal y por consiguiente, que Estrada se equivocó. Hacer manifestaciones públicas cuestionando la labor arbitral sabe que le puede acarrear un problema. El catalán, por cierto, es reincidente con Osasuna.



UNA LISTA INTERMINABLE DE ERRORES

El grave error de Estrada del domingo pasa a formar parte de un listado que abarca otras ocho jornadas consecutivas, de la 10 a la 17. Así será el dossier que mostrará Osasuna a Velasco Carballo.

Si alguna destaca entre todas ellas, es la de Elche. Ese día el Comité de Competición comunicó a 18 minutos del partido que Aridane estaba sancionado y no estimaba las alegaciones de Osasuna, sin opción de recurrir ante Apelación.



En el partido fue expulsado Iñigo Pérez con una segunda amarilla por un presunto piscinazo. El club recurrió esta tarjeta y después de que Competición y Apelación lo desestimaran, el TAD le dio la razón. Sin embargo, esto llegó dos semanas después de que el chantreano cumpliera la sanción. En el Martínez Valero, el director deportivo, Braulio Vázquez, explotó en el túnel de vestuarios. Pidió perdón al día siguiente. Esta misma temporada Osasuna ha salido al paso del expediente abierto a Sabalza con un duro comunicado dirigido a la RFEF.

CLAVES



Jornada 10. Penalti a Jony. El extremo sufrió un claro penalti ante el Huesca.



Jornada 11. Falta de Messi a Oier en el 1-0 del Barça.



Jornada 12. Penalti a Enric Gallego ante el Betis.



Jornada 13. Mano de Bruno en el área del Valladolid.



Jornada 14. Agarrón a Calleri. Albiol le sujetó con intensidad en el área con el 0-1.



Jornada 15. Penalti a Calleri y Rubén en Elche y expulsión injusta a Iñigo Pérez.



Jornada 16. De falta a penalti en contra de Oier a Joselu ante el Alavés



Jornada 17. David, sujetado. Zubeldia agarra en el área a David en pleno salto.



Jornada 20. Mano de Quini en el área que termina con falta previa inexistente y amarilla.