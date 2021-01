Arrasate sobre el arbitraje: "Nunca me había pasado esto. No puedo decir lo que pienso"

Actualizada 24/01/2021 a las 17:54

Jagoba Arrasate estuvo muy comedido a la hora de analizar la polémica actuación arbitral de Estrada Fernández ayudado en el VAR por Iglesias Villanueva. El técnico de Osasuna no valoró ninguna jugada, pero fue claro entre líneas. "Lo he visto como todos. Tampoco puedo explayarme porque mira lo que le pasó al presidente... a seguir", afirmó sobre el penalti no pitado a favor de Osasuna por clara mano del defensor Quini. "No puedo decir lo que pienso, porque ya sabéis cómo funciona esto. No estamos teniendo fortuna", continuó.

La jugada provocó un aluvión de críticas hacia la decisión arbitral por parte de los aficionados, periodistas nacionales y los propios jugadores rojillos. "A mí nunca me había pasado esto. Hay que seguir. Vamos a valorar nuestro trabajo. No es fácil ganar a un equipazo como el Granada. Ahora tenemos que recuperar para afrontar una semana exigente", concluyó el preparador. Por su parte Diego Martínez, técnico del Granada, no hizo ni una sola referencia al colectivo arbitral en la rueda de prensa posterior al partido.