Osasuna visita Mestalla después de 3 meses en blanco

Actualizada 21/01/2021 a las 06:00

No puede dejar escapar más tiempo Osasuna, que este jueves baja la persiana de la primera vuelta en números rojos. El desierto de triunfos no tiene de momento salida. Con doce jornadas sin ganar a sus espaldas, acude a Mestalla en busca de inyectarse mucho más que tres puntos. Los de Arrasate han demostrado ser un equipo vivo y competitivo. Hay vestuario, el club respalda al banquillo y no atosiga la presión mal entendida. Pero necesitan un empujón que les enganche con el tren de la permanencia antes de iniciar la segunda parte de este cargado campeonato.

Este jueves Valencia y el domingo Granada. El calendario lleva semanas sin dar tregua. Cuando se gana, las piernas pesan menos. En Liga, han pasado tres meses. En Copa, perdura el regusto de la notable imagen contra el Espanyol con las rotaciones. De ella se nutrirá Jagoba para confeccionar el once. Por de pronto, se caen de la lista los centrales titulares. Aridane por lesión y David García por sanción. Y a ello, se une que asoman futbolistas acreedores de más minutos.

Unai García y Facundo Roncaglia se perfilan como la pareja para ocupar el eje de la zaga, mientras que Nacho Vidal y Juan Cruz comenzarían desde los laterales. Arrasate tiene pensado jugar con el 4-1-4-1 que le está funcionando en este momento de la temporada salvo el tropiezo de Granada.

Lucas Torró va a ser la gran novedad del centro del campo, donde se colocará por delante de la zaga. En Barcelona demostró un buen nivel físico siendo ese hombre todoterreno, poderoso y con jerarquía que necesita el equipo. Hasta ahora ha tenido que pelear contra las lesiones. Eso es pasado. Moncayola y Javi Martínez, dos jóvenes canteranos, serían los volantes. Por la derecha tiene plaza fija Roberto Torres y por la izquierda, Rubén García. Calleri será el punta como ha venido siendo en las últimas jornadas.

En la lista de 21 jugadores se estrena Manu Sánchez, que comenzará desde el banquillo y que en la Copa dejó unas muy buenas sensaciones. Siguen de baja por lesión Darko, Rubén Martínez, el Chimy Ávila y Adrián. Este último encara la fase final de la recuperación de una lesión muscular.

17 AÑOS SIN GANAR EN VALENCIA

El Valencia ha tomado oxígeno tras su triunfo en Valladolid aunque, con 19 puntos, no escapa de momento de la zona caliente. De ganar, Osasuna se quedaría a un punto de los de Javi Gracia. Obligado a vender jugadores este pasado verano, ha reducido drásticamente su presupuesto de 183 a 118 millones. Aun y todo, tiene el doble de ingresos que su rival de hoy y una nómina importante de futbolistas. Soler, su creador y pilar en el centro del campo, es duda por un esguince de tobillo. Gracia recupera Paulista y Gameiro tras sus lesiones. El internacional Gayà ha superado unas molestias musculares.

El reto es mayúsculo para Osasuna. No gana en Mestalla desde hace 17 años. El 25 de enero de 2004 fue la última vez que los navarros vencieron a los valencianos en su campo. Mauricio Pellegrino marcó el gol en propia puerta. Desde entonces, 11 derrotas y 1 empate cosechado en diciembre de 2010 es el bagaje.