Calleri se está confirmando como uno de los hombres de confianza de Jagoba Arrasate. El argentino disputó su quinto partido como titular de forma consecutiva en poco más de 20 días. Sorprendió más si cabe su aparición en el once después del esfuerzo que realizó frente al Alavés y con la frescura de Budimir, que apenas jugó ocho minutos al ser el sacrificado por la expulsión de Rubén Martíenz. Sin embargo, el técnico rojillo tiene fe ciega en el bonaerense que este domingo sumó su segundo tanto como jugador de Osasuna. No dejan de ser unos datos fríos, como el curso del conjunto navarro, pero Calleri ya ha anotado más goles que en toda su etapa en el Espanyol. Lleva dos en diez encuentros, por uno en 27 que logró en las filas del club catalán. Además de sus guarismos de cara a puerta, el delantero demuestra tener un repertorio de recursos ofensivos y defensivos. Todo eso ha hecho que sea del agrado del técnico y ya se haya ganado el cariño de la afición osasunista.

El argentino, con rostro serio, no sabía cómo valorar el empate en el Reale Arena después de un partido igualado que pudo caer de lado de cualquier equipo. “Sabe a un punto. Hicimos bien las cosas y planteamos bien el partdio. No es la primera vez como visitantes que nos ponemos por delante en el marcador, pero no sabemos aguantarlo. Aun así, nos llevamos un punto de una cancha difícil. El resultado sirve para seguir sumando y meternos en el próximo partido que será difícil”, expresó Calleri haciendo alusión al Osasuna-Real Madrid del próximo sábado en El Sadar.

EL ZARPAZO EN EL GOL

Como único referente arriba, Calleri inició el partido tímido en la presión. Las órdenes eran claras: equipo junto, bloque bajo y esperar alguna contra. Después del tremendo esfuerzo físico ante el Alavés, Osasuna no podía plantear un partido abierto en San Sebastián. “Estuvimos muy bien en la primera parte, cerrados y esperando nuestra oportunidad. La idea era cortar el circuito que marcaba la Real Sociedad. Pudimos hacer un gol, pero no aguantar el resultado. En los papeles es un buen punto, aunque nos hubiera gustado llevarnos más”, comentó el goleador rojillo.

El tanto, que suponía el 0-1, llegó en una jugada aislada donde la fe en la presión dio sus frutos. William José se lució al regatear dentro del área, mientras Rubén García le perseguía con toda la intención del mundo. El habilidoso centrocampista valenciano metió la pierna para tocar con la puntera el balón. Entonces apareció como un obús

Calleri para perforar el marco del meta navarro Remiro. El argentino no fue a definir, ni buscar la colocación sino propinó tal sacudida al esférico que se coló en la portería para sorpresa de todos.

Ahí empezó otro partido para Calleri que se fajó en tareas defensivas. Demostró su potencial aéreo en numerosas ocasiones ante jugadores más altos como Merino o Le Normand. Se vistió de Milosevic para retener el balón, regatear de forma poco vistosa y dar oxígeno a través de faltas. Todo un recital de espaldas.

El paso por vestuarios volvió a sentar mal al conjunto de Arrasate, que concedió el empate cuando ni siquiera se había disputado un minuto del segundo acto. “Duele porque parece que seguimos desconcentrados y a los 30 segundos otra vez nos empatan. Ocurrió algo parecido en Elche. Nos pusimos en ventaja y nos empataron. Así sabe a poco el punto, pero esto se analizará mejor a final de temporada”, dijo.

Después del tremendo despliegue físico, Calleri dejó su sitio en el minuto 77 a su compañero Budimir. Descanso merecido para un guerrero de Arrasate que tiene el cariño de técnico y afición.

