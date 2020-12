La presencia de público en El Sadar queda aparcada

Actualizada 29/12/2020 a las 06:00

La presencia de público en El Sadar está aparcada. Debido a la evolución de la pandemia, Osasuna no vislumbra un escenario a medio plazo o posibles fechas para el regreso de los espectadores. Hace unas semanas, LaLiga había trasladado la posibilidad de estudiarlo para abrir las puertas en enero, siempre de forma reducida, pero ahora mismo se ha enfriado.

Las noticias que llegan a Osasuna van en consonancia con las manifestaciones que realizó ayer el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en una entrevista con EFE.

El fútbol y el baloncesto profesionales “pueden esperar”. “En estos momentos no es prudente” plantear el regreso de la gente a los recintos deportivos, no tanto por las medidas de seguridad en su interior sino por el traslado masivo de personas por las calles o el metro, precisó el ministro, en respuesta a las reivindicaciones de los equipos de fútbol y baloncesto que reclaman la apertura.

“Un 30 por ciento del Bernabéu son 30.000 personas”, precisó. “Nada me gustaría más a mí como ministro de Cultura y Deporte que no parecer un aguafiestas en este ámbito pero me parece que mi sentido de la responsabilidad es el de mi Gobierno”, agregó.

En cualquier caso, precisó, los criterios “van a ser siempre sanitarios”. “No va a ser el ministro de Cultura y Deporte quien decida si va a haber público en los estadios, sino que lo hará el ministro de Sanidad cuando haya garantías de que es una actividad segura”.

Además, añadió: “Yo creo que tampoco al Real Madrid y no soy sospechoso, es mi equipo, le hace mucho que vayan 10.000 personas ahora al campo y lo único que hacemos es aumentar el riesgo”.

El ministro recalcó que está convencido de que los equipos de LaLiga o de la ACB podrían organizar la asistencia sin ningún riesgo y lo harían igual de bien que se está haciendo en teatros y cines.

Pero “no se trata solo de que cuando lleguen estén separados, estén con mascarillas”, el problema son los traslados multitudinarios. “A pesar de la maravillosa esperanza de ayer y de estos días con la vacuna (...) estamos todavía en un momento muy incierto, con un índice de contagios alto, con gente que está muriendo, y yo creo que el fútbol profesional y el baloncesto profesional pueden esperar”.

Tebas y Lozano piden calma

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, siempre ha abogado por el regreso de los espectadores. Pero su discurso ha cambiado. “Con la que está cayendo es prudente esperar”, admitió hace escasos días.

El 17 de diciembre hubo una reunión de LaLiga y la ACB con el CSD y su presidenta Irene Lozano a la cabeza. “La prudencia nos dice que hay que esperar a ver qué incidencia tiene la pandemia en Navidad”, dijo Lozano. A mediados de mes, se retomarán las conversaciones. No hay fecha de vuelta. “Mantengo la esperanza de que el público regrese a los estadios antes de que acabe la temporada, aunque esto va ligado a la vacuna”.