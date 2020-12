Los entresijos de la Asamblea de Osasuna

Actualizada 27/12/2020 a las 06:00

Osasuna celebrará el próximo 31 de diciembre la Asamblea General Ordinaria donde están citados los 396 socios compromisarios que fueron elegidos en las últimas elecciones. El escenario será la pista central del Navarra Arena para cumplir así con todos los protocolos sanitarios que existen en la Comunidad foral debido a la pandemia de coronavirus. La entidad barajó otros emplazamientos, como el Baluarte donde han tenido lugar las últimas asambleas, pero las dimensiones del pabellón multiusos situado al lado de El Sadar han favorecido su elección.

A pesar de las fechas navideñas y la dificultad para mantener reuniones presenciales, el club trabaja desde hace días en diferentes aspectos organizativos para cuidar al detalle una cita que no ha estado ajena a la polémica. La planificación estará sujeta siempre a cualquier novedad que pudiera haber en cuanto a restricciones o limitación de aforo por parte del Ejecutivo foral.

La primera arista que preocupa al club es el apartado técnico, que se tendrá que ir resolviendo a última hora porque Osasuna quiere retransmitir en directo la asamblea. Se desconoce todo lo relacionado con el montaje para el streaming y las conexiones. La última cita tuvo un buen seguimiento por parte de la afición, por lo que la correcta retransmisión es una cuestión básica para la entidad. A comienzos de semana se realizarán las primeras pruebas.





PROTOCOLO PROPIO

Osasuna, en estrecha colaboración con los gestores del Navarra Arena, ha trabajado en la elaboración de un protocolo propio, que ha sido evaluado y validado por Salud. Este informe se ha realizado puesto que la normativa actual tan solo permite la reunión de 200 personas en lugares cerrados. Si el número se excede, como es el caso, es obligatorio presentar un informe al departamento encabezado por Santos Induráin.

De este modo, se colocarán alrededor de 400 sillas individuales en la pista central y un atril donde se ubicará a la junta directiva. El acceso a la instalación se realizará por diferentes puertas y, al término de la asamblea, la evacuación de las personas se regirá por sectores.

En el club estaban convencidos de que su solicitud iba a ser aprobada. El último ejemplo ocurrió hace escasos días cuando en el propio Navarra Arena se celebró un concierto que congregó a cerca de 1.200 personas. Osasuna trabaja en un escenario de menor público. Están citados 396 socios compromisarios, pero habitualmente acuden menos. La primera convocatoria está prevista para las 10 y, la segunda, media hora después. Será entonces cuando se dará inicio a los nueve puntos del orden del día comenzando por la “lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea anterior” para terminar con el habitual “ruegos y preguntas”.

No se espera que los socios introduzcan ningún nuevo punto como sí ocurrió en anteriores ocasiones. La entidad navarra informará todos los detalles de la asamblea en los próximos días.

300.000 EUROS DE SUPERÁVIT

En la reunión se abordarán las cuentas y el presupuesto del club, que ya se dieron a conocer públicamente. Se calcularon ingresos cercanos a los 65 millones de euros y se espera un superávit de 300.000 euros al finalizar el ejercicio actual. Osasuna cerró la pasada compaña con un beneficio de 2,7 millones.

La convocatoria coincidirá con una fecha tan señalada como el 31 de diciembre, el último día del año. Jornada en la que también se disputará el encuentro entre Osasuna y Deportivo Alavés, programado en El Sadar para las 16:15 horas. Por estatutos, la entidad navarra debe celebrar su Asamblea General Ordinaria en día de partido y seis meses después de presentar las cuentas (30 de junio).

Desde el primer momento, la idea del organismo presidido por Luis Sabalza era celebrar la asamblea de forma presencial, pero la pandemia de coronavirus generó incertidumbre en el fondo y las formas. Finalmente, los socios compromisarios podrán acudir al Navarra Arena, que se acondicionará para la ocasión. Por tanto, Osasuna despedirá el año con una importante jornada institucional, por la mañana, y deportiva, por la tarde, para dar carpetazo al 2020.

Un grupo de socios crea una plataforma para sufragar los gastos del juicio

Un grupo de socios ha puesto en marcha ‘Plataforma Osasunista’, una página web que “nace con la voluntad de aunar el espíritu de descontento entre una gran parte de la masa social de Osasuna tras las elecciones a socios compromisarios”. El objetivo no es otro que sufragar los gastos del proceso judicial y crear un canal de comunicación activo “entre socios vigilantes en torno al día a día institucional del club”. Está previsto que los socios, que se han adherido de forma independiente, presenten la demanda en el Palacio de Justicia en los próximos días. Será entonces cuando se hagan públicos los detalles de la misma.

“Hacemos un llamamiento a los socios para que se den cuenta que esta situación es muy grave. Estamos viviendo un secuestro del club y no podemos volver a tiempos pasados, tiempos donde los socios no conocían lo que pasaba. Ahora tenemos que demostrar que el osasunismo está vivo y no se deja engañar. Ante esta situación, el osasunismo tiene que reaccionar y colocar a cada uno en su sitio. La junta directiva está para dirigir y la asamblea para fiscalizar, controlar y asegurarse de que el club va por buen camino”, explica en un vídeo el abonado Benjamín Rekarte, que a su vez es el presidente de la Federación de Peñas Osasunistas. La idea es publicar cada día un vídeo explicativo sobre la plataforma.



VINCULACIÓN DIRECTA O AFINIDAD

En la web se desglosa que, de los 396 socios compromisarios elegidos, más de 180 tiene vinculación económica directa con el club y los otros 210 han sido elegidos por afinidad con la actual directiva presidida por Luis Sabalza. Este ha sido uno de los motivos para impulsar la demanda contra el proceso electoral al entender irregularidades en el mismo. Se apuntan también cuestiones como el hecho de “no inscribir a socios que solicitaron su candidatura en tiempo” o el “incumplimiento de lo acordado con respecto a la apertura del buzón de correos con los votos en su interior”.