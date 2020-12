Actualizada 18/12/2020 a las 13:20

Jagoba Arrasate ha atendido a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa telemática después del entrenamiento. Así ha analizado diferentes asuntos.

Tras la Copa. “El equipo está más animado. Más allá del rival, hicimos lo que tocaba. Hacer un partido con seriedad y pasar de ronda haciendo goles. Nunca viene mal reencontrarte con sensaciones. Sabemos que la de mañana es otra película. Cogemos de base el partido de Valladolid para potenciar lo bueno que hicimos y corregir los errores. Estamos deseosos de que llegue el día de mañana”.

Cambios en el once de Valladolid. “Alguno puede haber. Sobre todo, lo que quiero es que el equipo se parezca en lo ofensivo a lo que hicimos en Valladolid y en lo defensivo que podamos cometer menos errores, ajustar mejor. Esta semana lo hemos trabajado. Espero mejorar la versión de Valladolid”.

Ganar al Villarreal, que lleva solo una derrota. “No va a ser fácil. Han jugado un montón de partidos y solo han caído en el Camp Nou. Eso indica del rival que tenemos en frente. Es una gran plantilla. Juegan como equipo y están muy bien entrenados.

Tienen alternativas. Hacen gol todos los días y defensivamente son fiables. ¿Cómo se le gana? Con la mejor versión de Osasuna. Es algo que no estamos consiguiendo últimamente. Tenemos que hacer un partido completo para tener opciones de ganar. Es dar continuidad a esos minutos de generar situaciones y también de defender bien. Si tenemos desconexiones o errores como en los últimos partidos, va a ser misión imposible”.

Dar un paso adelante. “No estamos ni para mirar el calendario ni qué partido tenemos que ganar. Nunca sabes dónde están los puntos. Si estamos bien, vamos a tener opciones. Estoy convencidísimo. Respetamos al rival, pero se tiene que ver un gran Osasuna, el de las grandes ocasiones, para tener opciones de ganar”.

Mentalizados. “Estamos todos concienciados. El club, el cuerpo técnico, los jugadores... Todos. Estamos en una situación complicada porque la dinámica es mala. Queremos salir de ahí. Pero no se consigue hablando, se consigue con hechos. Apretando las tuercas y dando continuidad a lo bueno. La plantilla es consciente de lo que tiene que hacer y sabemos cuál es el camino para llegar a esa solución”.

El plano emocional. “Empezamos la semana tocados por el partido de Valladolid. Hemos trabajado lo anímico, sí. Pero ha sido diferente y entretenida por el viaje y otro partido. Ganas y vuelves. Para despejarnos un poco nos ha venido bien. Pero tenemos presente qué es lo importante y lo que tenemos que hacer mañana”.

El principal reto que presenta el Villarreal. “Es un gran equipo. El reto es mayúsculo. Pero ahora mismo igual es lo que necesitamos. Saber que lo que tenemos en frente es muy poderoso para darnos cuenta que tenemos que sacar lo mejor que tenemos”.

La clasificación. “Sé cómo estamos pero no lo de mucha vueltas. Le doy vueltas a encontrar esa mejor versión de Osasuna, cómo volver a ser competitivos. Cómo volver a ser ese equipo reconocible. Cómo volver a estar en los partidos. Cómo cometer menos errores. Cómo generar situaciones de gol y volver a tener esa pegada. Esa es mi ocupación. La clasificación es consecuencia de lo demás”.

El mensaje de Roberto Torres en las redes sociales ("Si alguien no cree, no le queremos junto a nosotros", dijo). “No sé, en serio. ¿Mensaje de Roberto? Últimamente ni leo ni escucho. Estoy en una burbuja, nunca mejor dicho. (Después de la explicación del periodista). Aquí unidad siempre ha habido. Somos una familia. Sabemos de dónde venimos, dónde somos fuertes, hacia dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que ir. Desconocía lo de Roberto. Sí que me han llegado frases de César Cruchaga y de alguno más de su época. De aquí nadie rinde nadie y tal. Desde el primer día que pisas esto ya sabes cómo son los rojillos. Osasuna nunca se rinde y eso lo vamos a llevar por bandera siempre”.

Por qué ha faltado identidad. “Buena pregunta. Ya dije. Intentando que la esencia era la misma, el equipo era diferente. Hay jugadores de diferentes características. Hay un dato muy claro. En las primeras seis jornadas sacamos 10 puntos y las seis siguientes 1. Eso quiere decir que el equipo era competitivo aunque no se pareciera al del año pasado. Tenemos que ser competitivos, mantenernos en el partido. Pero es verdad que en Valladolid tuvimos la sensación de que el equipo estaba rápido y generaba situaciones por fuera. El rival por momentos no podía con nuestro ataque. Eso es algo que hemos sentido estos dos años y lo tenemos que recuperar”.

¿Es una orden el juego directo? “Es un poco todo. Cuando hemos jugado con dos jugadores de referencia hemos buscado ese juego directo en vez de elaborar en el centro del campo. Pero hay rivales que te aprietan alto también y tienes que saltar esas líneas. Otros te esperan y tienes que elaborar más. No siempre depende de nosotros. El Villarreal en la mayoría de los partidos tiene la iniciativa. Que diga que tenemos que juntarnos y cerrar líneas de pase parece que es darle más importancia al aspecto defensivo pero es una realidad mañana. En Valladolid se juntó todo. Lo que queríamos nosotros y la propuesta del Valladolid”.

En Valladolid jugaron Nacho Vidal y Juan Cruz. “Dos y dos no son cuatro. A veces por poner a los laterales más puros pensamos que vamos a atacar mejor y tener más profundidad. El otro día fue parte de la solución pero no es la única solución. En ataque estuvieron bien pero defensivamente hay cosas que corregir, como todo el equipo. Lo que espero es que tantos ellos como los que puedan jugar en esa posición nos den alternativas y la mejor solución para cada partido”.

El momento de Rubén García. “Cuando el equipo no está bien es difícil que a nivel individual podamos destacar. Es indiscutible el compromiso de Rubén. Todo el mundo sabemos lo que quiere y lo que es para este equipo. Ha hecho dos goles. Entiendo que nos puede dar más también dentro de un contexto donde el equipo esté mejor. Para que el equipo mejore él tendrá que mejorar también. Pero es al revés también. Necesitamos a Rubén. Él lo sabe. Estoy convencido de que nos dará lo que nos está dando hasta ahora. Lo de las últimas jornadas lo achaco a un tema colectivo más que a un tema individual”.