El exrojillo Javi Martínez cuelga las botas en el Real Unión a los 23 años

Actualizada 11/12/2020 a las 19:04

Javi Martínez Tabernero (Pamplona, 1997) ha dejado el fútbol a los 23 años. El jugador que debutó en Osasuna en 2015 ha colgado las botas en el Real Unión por culpa de las lesiones que ha sufrido en los últimos tres años. Navarro de nacimiento y con raíces oscenses, los problemas musculares han sido un auténtico calvario durante su estancia en el Real Unión, donde vivía su tercer curso. En tierras guipuzcoanas ha podido encadenar 29 encuentros en Segunda B. Antes estuvo en el Cerceda y el Izarra en la categoría de bronce.

"Mentalmente no podía aguantar este ritmo de desgracia cada 15 días", confiesa emocionado el futbolista en su adiós. "Siempre he tenido lesiones, desde pequeño veía que me costaba en el fútbol competitivo", reconoce. Pese a ello trabajó y en Osasuna jugó en Segunda. "Entonces vi que podía ser mi vida. Aposté por ello, he sacrificado muchas cosas, pero no me arrepiento, lo volvería a hacer", asegura. "Es una edad temprana, pero por mucho que acudas a especialistas ves que tu cuerpo no da. Lo más honesto es dejar el fútbol, ha sido una decisión muy difícil. Estos tres años han estado plagados de lesiones", cuenta.

Javi Martínez Tabernero se enfundó la camiseta del primer equipo rojillo en dos ocasiones. Ocurrió en la temporada 2015-2016. Jugó 6 minutos en un Osasuna-Albacete y fue titular en un partido en casa contra el Girona. Enrique Martín fue quien le dio la oportunidad. Un año después tuvo continuidad en el filial dirigido por Mateo antes de marcharse de Tajonar en 2017.



❇ JAVI MARTINEZEN AGURRA.

✴ DESPEDIDA DE JAVI MARTÍNEZ.





https://t.co/1WRchmTcIq — Real Unión Club Irun (@REALUNIONCIRUN) December 10, 2020

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo