Actualizada 07/12/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

Tuvo buenas intervenciones, especialmente una a Fekir. Arriesgó en varias salidas pero le salió bien. Nada pudo hacer en los dos goles a placer del Betis.



Roncaglia 0

Intenso en el trabajo defensivo. Sufrió en algunos tramos con las incursiones béticas y en líneas generales mantuvo su posición. No tuvo profundidad.



Aridane 1

Regresaba al equipo después de su lesión del 24 de octubre. Bien en el juego aéreo pero sufrió a la espalda cuando Osasuna dejó espacios.



David García 1

El defensa se mantuvo firme en la zaga en un partido físico en el que ganó duelos. Tuvo una ocasión con un tímido remate de cabeza. Sin la salida de balón de otras ocasiones.



Iñigo Pérez 0

Buscó percutir por la banda izquierda para poner centros, pero ninguno certero. Sufrió con la movilidad de Fekir y la velocidad de Ruibal.



Moncayola 1

Comenzó impreciso el partido, pero se fue soltando. Dejó alguna arrancada con su potente zancada. En la segunda mitad cogió el timón, pero le faltó continuidad.

Darko 1

Titular por primera vez esta temporada. Se multiplicó en las ayudas y se dejó caer a la banda. Vio la amarilla por una entrada sobre Guardado. Sustituido al descanso.



Roberto Torres 1

Apareció en algunas ocasiones con pases de calidad, como el del gol anulado a Budimir y en desmarques al área. Acabó centrando su posición.



Rubén García 0

Al principio mostró chispa cuando encaró a Emerson en la banda izquierda. Terminó perdiendo protagonismo, en la línea de los últimos partidos.

Budimir 1

Remató al fondo de la red la única ocasión clara del encuentro pero estaba en fuera de juego. Desasistido y lento en la presión. No tuvo opciones de remate en el área.

Enric Gallego 0

Peleó los balones por alto, pero no estuvo preciso cuando tuvo el balón en su pador. Remató al lateral de la red en la primera parte. No estuvo cómodo.



SUPLENTES

Oier (0) Entró por Darko, no tuvo presencia.

Calleri (1) Intentó agitar el juego. Creó peligro.

Kike Barja (-) No tuvo opciones para encarar.

Nacho Vidal (-) No entró en juego.