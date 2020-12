Roberto Torres alza la voz: "Estamos donde estamos porque quizá nos lo merezcamos"

Actualizada 06/12/2020 a las 18:29

Roberto Torres ha ejercido de capitán ante los micrófonos de Movistar Plus nada más acabar el partido entre Osasuna y el Betis. "No somos un equipo que busque excusas. Por momentos nos hemos precipitado demasiado. Ellos se han aprovechado de nuestros errores. Tienen muy buenos jugadores y no estaban en buen momento tampoco. Nos vamos con cero puntos y de nuevo con una sensación rara. Esto se aprieta".

El canterano ha reconocido los problemas que tiene el equipo en ataque. "Nos cuesta hacer ocasiones, nos cuesta llegar al área rival con peligro. Si algo tiene este equipo es que nunca se rinde. Somos solidarios con los compañeros. Esa tiene que ser la base. Trabajar y corregir lo que no estamos haciendo bien. Es evidente que estamos donde estamos porque quizá nos lo merezcamos. Tenemos que mejorar, es evidente. Vamos a intentarlo".

Ha añadido que el de hoy contra el Betis era el "primero de una serie de partidos que pueden marcar la temporada". "No hemos estado bien y han ganado con merecimiento. Pero esto pasa rápido. El viernes tenemos otra prueba contra otro rival directo. No vale de nada lamentarnos sino descansar, trabajar y preparar bien el partido para ir a por los tres puntos".

Te puede interesar