El drama de Isma López, ex de Osasuna, en Rumanía

Isma López, jugador navarro de 30 años que se formó en la cantera de Osasuna, ha difundido un vídeo en el que ha mostrado la dureza por las condiciones que tenido que sufrir en el Dinamo de Bucarest de Rumanía. Ha tenido que dejar este club histórico junto a un compañero, el entrenador y el preparador físico. "No soy muy dado a hacer este tipo de vídeos, pero hoy siento la necesidad para explicar los motivos que me llevan a dejar de ser jugador del Dinamo", se ha sincerado en un testimonio muy realista.

El ex del Sporting y Tenerife, entre otros, ha hablado del motivo económico, que no es el principal argumento para irse. "Para nada es así. Es cierto que desde que llegué en septiembre la propiedad no ha ingresado un solo euro en mi cuenta, pero ese no es el motivo fundamental", ha confesado, pasando a relatar las razones. "No han cumplido ninguna de las promesas. Todo ha sido un tiempo de mentiras. Han demostrado que no les importamos y que somos mercancía para ellos. No solo nosotros sino también nuestras familias. Nos vendieron un proyecto ambicioso, pero nos hemos dado cuenta que es humo".

Isma López ha añadido en tono muy serio: "Nos prometieron mejorar la ciudad deportiva, pero lejos de eso estas semanas hemos llegado a entrenador sin médico, sin fisioterapeuta, sin materiales necesarios para realizar nuestro trabajo. Se nos prometió que íbamos a jugar en el nuevo estadio del Dínamo. Que se iba a construir en breve. Según ellos jugaríamos en el mejor estadio de Rumanía. Pero hemos jugado en el estadio de siempre del Dínamo".

El pamplonés ha jugado la mayoría de los partidos de un equipo que está en la parte baja. Ha asegurado que los aficionados han llegado "a recaudar el dinero que la propiedad no puede poner". "Nos han engañado con las fechas. Nos han prometido que nos iban a pagar un martes. Llega el martes y se nos dice que vamos a cobrar a final de semana antes del partido. No ha sido así. Y hemos jugado sin poner un pero. Hemos aguantado mentiras hasta el punto de que nos hemos tratado de convencer de que la culpa era de la secretaria porque se había equivocado en el número de cuenta o que el dinero estaba bloqueado en cierto país. Mentira todo".

Isma López ha seguido en tono triste para contar el episodio del coche. "A la semana de llegar nos concedieron un coche, todos tenemos por contrato. Se nos prometió que lo cambiarían a la semana siguiente. Que era provisional. Las carreteras demandan aquí un coche mejor, sobre todo en invierno. Hace tres días cayó una gran nevada y seguíamos con los mismos coches".

"No se puede confiar más en esta gente", ha concluido. "Espero que sepan lo que hemos pasado. También nuestra familia, a la que desplazamos de un sitio a otro. Espero que recapaciten. Hay mucho en juego".

