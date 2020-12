Actualizada 02/12/2020 a las 06:00

Osasuna está inmerso en su primer gran bache de la temporada, tanto en resultados como en sensaciones. Eso ha hecho que el colchón sobre los puestos de descenso se haya reducido a tan solo un punto, el mínimo desde que Jagoba Arrasate es técnico del club. La pasada campaña, en el regreso a Primera División, los rojillos consiguieron mantener siempre la zona caliente a raya y el margen mínimo se produjo en las jornadas 6 y 9. En esas fechas, el antepenúltimo estaba solo dos puntos por debajo. Ahora es uno.

Desde Tajonar, los mensajes que salen del vestuario son de confianza absoluta hacia el proyecto y capacidad para revertir esta situación, que no deja de entrar en los parámetros normales de un equipo donde su máximo objetivo es luchar por la salvación. Desde fuera, la afición pide un poco más de autocrítica sobre todo después de los últimos partidos. A priori, en lo que se llama ‘la Liga de Osasuna’, no aparecen rivales como el Atlético de Madrid, Sevilla o Barcelona. Sí está el Huesca. En cuanto a puntos se refiere, el mes de noviembre se presentaba complicado. Así ha sido, uno sobre nueve. Pero lo que más preocupa son las sensaciones y esa versión tan alejada a la que se vio el curso pasado. Porque lo normal es perder ante el Atlético de Madrid o Barcelona, incluso ser inferiores, pero la desconexión que hubo durante bastantes minutos da que pensar. También resulta complicado entender las dos versiones que puede dar un mismo equipo en 90 minutos, como ocurrió ante el cuadro oscense. Se tiró la primera mitad, como reconocieron de forma clara los jugadores, y en la segunda el vendaval navarro no dio para remontar.

El mes de diciembre se antoja vital para despejar cualquier tipo de duda o encender las alarmas en Tajonar. Son cinco exámenes, tres de ellos ante rivales teóricamente con el mismo objetivo de Osasuna y un cuarto, el Real Betis, que solo suma un punto más con una jornada más. El Villarreal es de esos de ‘la otra Liga’, aunque el curso pasado se fue de vacío de El Sadar. 15 puntos en juego para finalizar de una manera u otra, un año marcado por el coronavirus.

UN INICIO ESPERANZADOR

La temporada comenzó de la mejor forma posible con un triunfo sólido ante el Cádiz en el Ramón Sánchez de Carranza (0-2). En el once titular que presentó Jagoba Arrasate tan solo había una cara nueva respecto al curso pasado. Juan Cruz, que recién había aterrizado en Pamplona, ocupó un huérfano perfil zurdo tras las salidas de Estupiñán y Lato. Ante las ausencia de delanteros, el técnico de Berriatua formó el ataque con Adrián López y Rubén García. El resultado fue excelente y ambos anotaron gol. El equipo fue idéntico en la siguiente jornada, en Getafe, con la salvedad de Roncaglia por Nacho Vidal. En el estreno de El Sadar, frente al Levante, la lesión de Aridane y la llegada de Calleri provocaron dos cambios en el once titular. Además del atacante argentino, también se estrenó Raúl Navas. La derrota por 1-3 dejó daños colaterales ante el Celta de Vigo. Arrasate realizó cuatro cambios para hacer debutar este curso a Unai García, Lucas Torró, Kike Barja y Enric Gallego. Todos de una tacada. El 2-0 hizo olvidar la derrota ante el cuadro granota.

21 FUTBOLISTAS DIFERENTES

De todos los experimentos con los que ha ensayado el técnico rojillo, los únicos que completan todas las titularidades hasta la fecha son el guardameta Sergio Herrera y Rubén García. Le siguen Oier y David García, con nueve sobre diez. 21 futbolistas ha empleado Osasuna en estas primeras diez jornadas y 20 de ellos han salido alguna vez en el once titular. Todos menos Darko, que regresó la jornada pasada tras recuperarse de la intervención en el hombro.

Salvo en la portería, donde Rubén Martínez parece relegado al banquillo, Arrasate ha cambiado en todas las líneas. La solvencia de Roncaglia en el lateral derecho unida al bajo rendimiento de su competidor Nacho Vidal ha hecho que el defensor argentino sea un fijo desde entonces en las alineaciones. Ya ha disputado la mitad de partidos que el curso pasado (8 frente a 16) y su peso en el equipo es mayor. Más dudas ha ofrecido el perfil zurdo. Comenzó Juan Cruz, el único lateral izquierdo específico de la plantilla, pero se ha alternado con Iñigo Pérez, quien por cierto, ha rendido en una posición que no es la suya.

El doble pivote preferido por Arrasate ha sido el formado por Oier y Moncayola. En hasta seis ocasiones han formado juntos. Una demarcación que también ha ocupado Lucas Torró o Iñigo Pérez. La banda izquierda ha sido territorio de Jony desde su llegada, aunque se le tendrá que buscar recambio tras su lesión muscular. Roberto Torres, Kike Barja o una fórmula mixta también han servido para ocupar la parcela derecha. Era el lugar de Rubén García, quien ha sido titular en todos los partidos, aunque comenzó de punta ante las ausencias ofensivas. De hecho, el ataque ha sufrido cambios prácticamente cada jornada. Comenzó el valenciano con Adrián. El asturiano también lo compartió con Calleri. El argentino formó con Gallego en esa dupla de 9 puros. Después llegó Budimir, titular las últimas tres jornadas. En definitiva, la pizarra de Arrasate hecha humo en su búsqueda del equipo más competitivo.

21 FUTBOLISTAS diferentes ha empleado Jagoba Arrasate en las 10 primeras jornadas. Todos ellos han sido titulares, menos Darko Brasanac. Todavía no ha debutado el guardameta Rubén Martínez.



900 MINUTOS ha disputado Sergio Herrera, el único jugador que no se ha perdido ningún minuto.

7 PARTIDOS. En siete partidos ha utilizado Jagoba Arrasate los cinco cambios que permiten esta temporada.



Futbolista Minutos

Rubén García 846

Oier 812

David García 810

Moncayola 683

Roncaglia 676

Iñigo Pérez 673

Juan Cruz 555

Unai García 488

Nacho Vidal 455