Las desconexiones del VAR

Actualizada 23/11/2020 a las 06:00

La falta de rigor en la aplicación del VAR sigue acumulando ejemplos cada jornada. El penalti no señalado sobre Jony en el Osasuna-Huesca es otra muestra más que ha puesto en el disparadero el sistema. Puede ocurrir que el colegiado, en ese caso Pizarro Gómez, no lo viera en directo. Pero lo que llama la atención es que Díaz de Mera, en la sala VOR, no le avisara de la infracción dentro del área. La zancadilla de Pedro López a Jony se vio de manera nítida, mínimo como para que fuera al monitor.

Le ha sucedido a Osasuna, esta vez en contra, pero cada semana salta a la vista que existe un problema importante. ¿Por qué entra en unas acciones y no en otras? La herramienta tiene sentido porque ayuda a la labor arbitral. Sin embargo, el fútbol ha entrado en una peligrosa espiral donde todo está grabado y, lejos de enfriarse la polémica, se ha avivado precisamente por eso. Porque cada jugada queda en la hemeroteca. Todo está sujeto a la petición de los equipos.

Acierta el VAR cuando avisa de que Sergio Herrera se ha adelantado para detener el penalti en Sevilla o, como caso extremo, cuando advierte de un penalti de Roncaglia en Cornellà El Prat minutos más tarde. No se trata de ver a quién le ha favorecido más o menos. La luz de alarma se enciende cuando no se señalan acciones claras ni con videorbitraje. Porque precisamente está para eso. Corregir o advertir.

PROBLEMAS TÉCNICOS

Esta temporada existe la sensación de que se ha mejorado la tecnología de comunicación, base para analizar todas las jugadas. No se están detectando problemas de conexión entre la sala VOR y el árbitro, algo que sí se vivió la pasada temporada. No existen pruebas ni las habrá, lógicamente, pero sí diversas fuentes que apuntan que en fases de los partidos no funcionó correctamente la señal. Y uno de esos momentos, por ejemplo, se dio con un penalti de Le Normand a Mérida el 22 de diciembre del pasado año. No entró el VAR y existieron indicios de que no había funcionado la comunicación con Medié Jiménez, colegiado de aquel partido ante la Real Sociedad.

En esa época Osasuna encadenó otros penaltis a favor no señalados, como el clamoroso que sufrió Brasanac en el Wanda Metropolitano y la mano de Diego Carlos en un choque ante el Sevilla.

Garantizada la conexión puramente técnica, como parece, lo que no termina de convencer es el criterio a la hora de intervenir. Una cuestión clave para tener credibilidad.

