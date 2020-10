Budimir ya es apto y está disponible para debutar contra el Atlético

Actualizada 30/10/2020 a las 10:32

Ante Budimir ya está disponible para Jagoba Arrasate. El resultado del test serológico al que fue sometido ayer ha sido satisfactorio al presentar anticuerpos, lo que indica que ya no tiene el virus y no puede transmitirlo. Osasuna ha recibido esta misma mañana el OK de la Liga para que el delantero croata pueda incorporarse al trabajo con sus compañeros hoy y realizar su primer entrenamiento. Podrá, por lo tanto, entrar en la convocatoria y tener mañana sus primeros minutos como jugador de Osasuna contra el Atlético de Madrid.