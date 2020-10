Budimir acelera para estrenarse con Osasuna

Actualizada 29/10/2020 a las 06:00

Son las 17.00 horas. Antes de que se vaya el sol, Budimir se calza las botas y se pone la ropa de entrenamiento. Tajonar está cerrado salvo la parte trasera, los anexos, donde los chavales de la base disfrutan de su pasión.

El croata salta a uno de los dos campos de hierba y se pone a las órdenes de los preparadores físicos, Sergi Pérez y Pablo Iriarte. La voz del primero, hombre de máxima confianza de Jagoba Arrasate, se hace notar entre el silencio. Hay balón de por medio entre los diferentes ejercicios.

Este es el día a día del flamante fichaje de Osasuna antes de poder compartir faena con sus nuevos compañeros, con quienes no ha tenido contacto. Se han ejercitado por la mañana. Ante Budimir está deseando de ser uno más y ponerse a disposición de Arrasate pero se tiene que armar de paciencia. No puede entrar en la burbuja.

El ariete no cumple por ahora los requisitos que marca el protocolo de la Liga para trabajar con el grupo, aunque su presencia para jugar contra el Atlético de Madrid este sábado en El Sadar no está descartada. Este jueves se someterá a una prueba PCR, al igual que el resto de la plantilla como es habitual a 48 horas de cada partido.

El lunes acabó su aislamiento en un hotel de Pamplona, donde está alojado en compañía de su mujer y de su madre, que se autoconfinaron como medida de prevención ya que dieron negativo. Había estado diez días encerrado.

Budimir fichó por Osasuna el 5 de octubre sobre la bocina. El día 7 debutó con Croacia en un partido contra Suiza con asistencia y el 14 acabó la concentración tras enfrentarse a Francia en Zagreb. Al día siguiente se trasladó a Pamplona y ese viernes, el 16, se notificó su positivo. Todo, en 12 días.

“ME PREGUNTO DÓNDE ME HABRÉ INFECTADO”

La noticia generó atención en los medios croatas, que han reflejado en portales digitales y medios impresos las palabras del delantero de Osasuna. Budimir no sabe dónde se contagio. Hubo una cena organizada por el exmadridista Kovacic para celebrar su paternidad, pero él no acudió. “Yo no estaba. Del estadio volví al hotel y me fui directo a casa. Fui al aeropuerto el jueves, volé a España en un vuelo privado, así que también evité los aviones comerciales. Llevaba una mascarilla en todas partes excepto en el campo. Me pregunto dónde podría haberme infectado”, se cuestionaba el punta rojillo.

Budimir quería haber debutado contra el Eibar hace dos semanas. “Me estaba preparando el viernes por la mañana para una prueba que está haciendo todo el equipo y que era obligada para el partido del domingo (PCR). Se suponía que debía hacerlo a las diez en punto. De camino al lugar de entrenamiento me llamaron para decirme que tenía un resultado positivo. Regresé al hotel de inmediato”, relató el delantero de origen bosnio, que se tomó con humor la cantidad de llamadas que recibió. “Nunca he recibido más llamadas de periodistas. El covid-19 es más fuerte que cuando debutas con la selección nacional. Incluso entonces no me llamaron tanto”. En la escuadra croata también dio positivo el delantero del Hoffenheim, Andrej Kramaric.

“EL SENTIDO DEL OLFATO, UN POCO MÁS DÉBIL”

Antes de salir a la calle en Pamplona y entrenar en Tajonar, Budimir explicó que no tenía “ningún problema grave”. “Son síntomas leves como el sentido del olfato, un poco más débil. Me molesta estar encerrado en una habitación de hotel, pero puedo ir al gimnasio. El último día de octubre espero mi debut con Osasuna contra el Atlético de Madrid”, manifestó dos días antes de perderse el Centenario.

Ya es de noche y Budimir abandona Tajonar en un taxi. Se duchará en el hotel puesto que los vestuarios no se pueden utilizar. Tiene ganas de quitarle la última hoja al calendario y lucir el dorsal 17.