Serafín Zubiri: "Es interactiva, está pensada para que los aficionados canten"

Actualizada 16/10/2020 a las 06:00

Serafín Zubiri está tremendamente orgulloso de poner voz a la canción del Centenario. Como navarro y rojillo que es. “100 años llenos de orgullo, emoción y unidad”, dice la letra de La voz de una afición, pensada para que la entone la afición. “Para mí, esto es un privilegio y un honor poder cantar esta canción. Además, en este año tan importante que es el Centenario”, comentaba horas después de que se hiciera el anuncio oficial.



¿Cómo salió la idea?

Llevábamos un año prácticamente. Se puso en contacto conmigo el autor de la canción, Carlos Lázaro. Tenemos un amigo en común y entró en contacto conmigo. Me explicó la idea. “Oye, he escrito una canción pensada para el Centenario de Osasuna y me gustaría que la cantaras tú”. Yo, encantado. Me pareció un detalle por su parte. Vino a mi casa, me la enseñó. Está muy bien. A partir de ahí intervine yo. Luego me puse en contacto con el club a través de mi amigo Patxi Puñal, que es un tipo fantástico por cierto. Se presentó el proyecto, les gustó. Les pareció interesante. Luego se perfilaron muchas cosas. De la idea original se fueron moldeando lo mejor hasta el resultado final, que está muy bien.

Fue entonces una propuesta a Osasuna.

Efectivamente, es así. En Navarra hay grandes artistas y otros lo podían haber hecho también. Si han tenido más posibilidades, mejor para elegir. Finalmente entre las opciones que pueden haber tenido, han elegido la nuestra. Pero pasó tiempo, estábamos ya en pandemia cuando se tomó la decisión en Osasuna. Una vez que se decidió, Carlos y yo hemos ido trabajando y buscando un buen productor. Es una persona de mucho prestigio y de contrastada experiencia, Tato Latorre. Se ha grabado en su estudio. Es fenomenal.

¿Cuándo la vamos a escuchar?

Depende del club. No se sabe el día en que se va a hacer la presentación. Por supuesto no quieren que se escuche nada hasta ese momento. Está en sus manos. El día del Centenario es el 24. Entiendo que será antes. Es inminente.

¿Qué dice la letra?

Es una canción interactiva. Es lo que más me gusta. Está pensada para que el público cante. Va la melodía haciendo como unas entradas y el público contesta. Es una canción para todos. En ese aspecto, está muy bien planteada la idea. La letra habla de la historia de Osasuna. Es alguien que cuenta la historia desde lo que le han contado y esa persona tiene el objetivo de seguir con esa tradición en el futuro. Me parece que la letra es muy adecuada y acertada.

¿Es seguidor de Osasuna?

Soy muy deportista en general, me gusta mucho el deporte. No cabe duda que Osasuna es el equipo por excelencia de Navarra. Es una institución en nuestra comunidad. Claro que soy osasunista y me alegra cuando Osasuna gana. Me acuerdo en el año 80 cuando estaba en Madrid estudiando. Osasuna subió a Primera en Murcia. Lo viví con mucha intensidad. Tenía 16 años entonces.

Hizo el saque de honor en 1994.

El 13 de febrero. Osasuna-Albacete. Venía del Aconcagua. El club tuvo la deferencia y el detalle de ofrecérmelo. Es un honor, nunca mejor dicho. Como lo es ahora cantar la canción del Centenario. Me siento privilegiado. Es muy bonito. Es un hito importante en mi vida y en mi carrera profesional. Está en un lugar honorífico. Pero también por la parte sentimental que tiene y por navarro que soy.

