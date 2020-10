Actualizada 12/10/2020 a las 06:00

El Crotone italiano, de la región de Calabria en el sur, guarda un paralelismo con Osasuna. En la temporada 2015-2016 jugaba en la Serie B, segunda categoría, y nadie apostaba un euro por el ascenso que consiguió. Era una plantilla hecha para salvarse. Algo parecido con aquel equipo de Martín que rompió los pronósticos.

En sus filas militaba un delantero espigado que sacó a relucir todo su talento. Ante Budimir, el hoy jugador de Osasuna, marcó 16 goles. Nunca había ascendido a la máxima división la escuadra de la pequeña Crotona. “Esa temporada me cambió la vida”, ha recordado en entrevistas.

Allí le bautizaron con el apodo que tribunas de prensa y aficionados le han colocado en más de una ocasión. El Cisne de Zenica. Cisne, por su envergadura fina y sus movimientos, ya que no se trata de un ariete que solo espera el remate con sus 190 centímetros, sino que sabe moverse entre las defensas para crear peligro. Así lo demostró en su primera aparición con Croacia para dar una asistencia de gol en el amistoso contra Suiza.

Zenica es una ciudad industrial de Bosnia, localizada a 70 kilómetros al norte de la capital, Sarajevo. Allí nació el nuevo delantero que ha llegado a El Sadar cedido por el Mallorca a cambio de 270.000 euros y una opción de compra de 8 kilos. Es una operación ha gustado a la afición rojilla por el rendimiento que puede dar y por el coste final, ajustado, cuando había más pretendientes en la puja como Valladolid, Eibar, Levante y Celta.



SU INFANCIA

Budimir creció en Velika Gorica, en el condado de Zagreb, donde comenzó a jugar, pero su historia familiar es similar a muchas en Bosnia central. A los seis meses de nacer, llegó a Croacia en medio del torbellino de la guerra, después de la mayor tragedia: la muerte de su padre en un accidente automovilístico.

Es curioso porque en Zenica solo nació. En julio de 1991. No tiene más vínculo. “Los periódicos dicen que nací en Zenica, toman esa referencia porque el hospital más cercano está ahí”, ha aclarado estos días a la prensa croata durante la concentración. A sus 29 años, ha sido la gran novedad del combinado de Luka Modric. “Soy del pueblo de Ozimica cerca de Zepce. La guerra y todas las circunstancias que nos llevaron a venir a Velika Gorica poco después de mi nacimiento. Mi padre tuvo un accidente de coche y todos juntos nos llevaron a salir de casa y llegar a Croacia a principios de 1992. Mi madre, dos hermanas y yo. Viven en Velika Gorica. Velika Gorica me lo dio todo, le estoy muy agradecido. Pero me gusta ir a Ozimica, las dos abuelas siguen vivas”.



DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA

Es croata, el primero que luce los colores de Osasuna. De la antigua Yugoslavia, habían jugado Milinkovic, Stevanovic, Spasic, Drincic, Vasiljevic, Markovic, Vidakovic, Milosevic, Lekic, Vujadinovic, Pucko, Milic, Causic y, actualmente, Darko Brasanac. Eran de Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Eslovenia.

Aficionado al boxeo entre los deportes de contacto y las artes marciales mixtas, cuentan en Mallorca, tiene carácter abierto y bromista. Estudia Economía a distancia en la Universidad de Zagreb.

Budimir había llegado al Crotone en 2015 cedido por el Sankt Pauli alemán de Segunda, su primera experiencia en Europa. El club calabrés no dudó en ejercer la opción de compra de 1 millón y en un carrusel de operaciones, la Sampdoria pagó por él 1,8 poco después. Eran palabras mayores pero no pudo responder a las expectativas. Volvió al Crotone pero sin suerte. No evitó el descenso en 2018.

Fue cuando apareció el Mallorca, el segundo gran giro de su carrera. Su incorporación para la segunda vuelta de la temporada 18-19 fue un gran acierto. Marcó 6 goles y los bermellones pagaron la opción de compra de 2,2 millones.

En la pasada Liga su historia en más conocida con esos 13 goles que le catapultaron a ser uno de los delanteros revelación de Primera. El mérito era doble jugando en uno de los equipos que menos disparó. También estuvo en el top-5 de ganadores de duelos. Su valor de mercado en Transfermarkt se disparó a los 15 millones.



EN ESCALERAS

Tiene gol y asiste. Remate y se ofrece al juego. Combina el talento y finura en el área con la batalla incansable como lo demuestra el trabajo que ejerció durante el confinamiento. Al vivir solo en un bloque en el que solo estaba su vivienda, completó los entrenamientos subiendo y bajando escaleras.

En la última semana, su trayectoria ha vuelto a dar un volantazo. Primera convocatoria con Croacia, a la edad de 29 años, y fichaje por Osasuna. “Mi carrera estuvo llena de altibajos. Pero el hecho de estar en la selección muestra que el trabajo y el esfuerzo valieron la pena. Algunas personas me siguen desde el principio, son persistentes conmigo y creo que se reconocerán”, señala Budimir, que en su carrera se ha fijado en delanteros como Mario Mandzukic, Edin Dzeko, Diego Milito y Didier Drogba. “Los seguí mientras jugaban y aprendí de ellos”.

La afición rojilla le espera con ganas. Ya falta menos para verle.

El ARIETE VE EXAGERADO QUE LE COMPAREN CON MANDZUKIC



Ante Budimir sigue concentrado con Croacia estos días antes de incorporarse a Tajonar y conocer a sus nuevos compañeros. Ayer vio desde el banco el triunfo contra Suecia (2-1). Una primera parte excelsa de Luka Modric y la insistencia de Ivan Perisic guiaron a la selección en su victoria. Era la tercera jornada de la Liga de las Naciones y Croacia toma aire en el torneo para pelear con Portugal y Francia por el primer puesto.

Este miércoles, se medirá contra Francia, por lo que no estará en Pamplona quizá hasta el jueves. Su presencia para debutar en Eibar es muy dudosa por ello. Debe pasar el reconocimiento médico y las pruebas PCR pertinentes. Jagoba Arrasate está encantado con su llegada.

“Hasta ahora solo tuve la oportunidad de perseguir a Luka Modric en el campo cuando jugamos contra el Real Madrid y fue imposible atraparlo”, ha señalado Budimir a medios croatas. Vive un sueño. “Ahora jugamos juntos, yo me ofrezco a él, y me ve todo el tiempo. Y luego está Perisic, que ganó el triplete con el Bayern la temporada pasada”.

En su debut contra Suiza jugó en la segunda mitad. Hay periodistas que le llegaron a comparar con Mario Mandzukic por su estilo de juego. “Esos son unos zapatos muy grandes que me pusieron”, indicó con humor, reflejando la exageración al hablar del ariete croata ex del Bayern, Atlético y Juventus.

“Por supuesto que es bueno escuchar eso, pero no comparemos mis 30 minutos con todo lo que ha hecho por esta selección. No me molestan esas comparaciones en absoluto, tengo que ser realista”, declaró un ilusionado Budimir. “He querido llegar aquí desde que era un niño y por eso estoy tan contento de haberme convertido en parte de esa historia”.

