Osasuna negocia con el Lazio una opción de compra por Jony

F. C.

Actualizada 19/09/2020 a las 08:26

Osasuna y Lazio siguen en negociaciones para cerrar la cesión de Jony Rodríguez hasta el próximo 30 de junio. La intención es que se incluya una opción de compra en el contrato de préstamo. El acuerdo entre todas las partes es total según las conversaciones mantenidas aunque de momento no está firmado. Hasta que este hecho no se produzca, el club no garantizará al cien por cien su llegada a Pamplona para ponerse a las órdenes de Arrasate. Osasuna lleva un mes intentando el fichaje del extremo

