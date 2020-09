Hoy, pruebas PCR sin saber cuándo se juega

Actualizada 16/09/2020 a las 06:00

Osasuna se acostó anoche sin saber con certeza si juega o no este viernes en Getafe. La decisión se conocerá hoy. Por si acaso, los integrantes del club están convocados hoy en Tajonar a pasar las pruebas PCR que tienen lugar dos días antes de cada partido. LaLiga, de momento, tiene fijado el encuentro para el viernes a las 21 horas, pero la decisión no es firme por el conflicto que mantiene la patronal con la RFEF. Este pasado fin de semana no hubo fútbol ni viernes ni lunes a la espera de una resolución judicial.

LaLiga, partidaria de jugar también esos dos días, ha pedido medidas cautelares para que se mantenga el señalamiento del Getafe-Osasuna. Competición abogó por pasarlo al sábado a las 20:45. Todavía el encuentro no tiene ni día ni hora fija.

El equipo se ejercita sin saber cuándo tendrá que medirse al equipo de Bordalás, con lo que eso supone en la carga de trabajo y el calendario semanal. Si el encuentro pasa al sábado, Osasuna tendrá que volver a pasar las PCR para que tengan vigencia dos días antes de la cita.

ENRIC GALLEGO, AL MARGEN

Por lo demás, Enric Gallego no apareció sobre el césped de Tajonar sino que se ejercitó en solitario en el interior. La nota positiva vino de la mano de Unai García, quien hizo parte de la sesión con el grupo para restablecerse de su lesión muscular. Asier Córdoba estuvo al margen en el campo. El que completó todo el entrenamiento al mismo nivel fue Rubén García, que terminó con problemas musculares en Cádiz.

Te puede interesar