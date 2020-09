Manu Sánchez, sobre su futuro en Osasuna: "Es un tema entre los clubes"

Actualizada 07/09/2020 a las 07:48

Manu Sánchez quiere vestir de rojillo pero se encuentra a la espera de que el Atlético dé luz verde definitiva a la cesión. "Es un tema entre clubes. A mí me han dicho que tengo que estar en el Atleti, no sé si luego se cambiará de opinión. Si me dicen que me tengo que ir porque viene otro lateral también será bueno porque al final me viene bien para crecer como jugador. No es una cosa que me preocupe porque pase lo que pase voy a estar contento. Voy a dar lo mejor de mí", dijo en El Mundo Deportivo.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar