Jürgen Klopp: “Estupiñán nos interesa mucho”

Actualizada 05/08/2020 a las 06:00

La prensa sudamericana se hizo ayer eco de una información del reconocido periodista argentino Christian Martin, con más de 300.000 seguidores en su cuenta personal de Twitter. El informador, que reside en Inglaterra, contaba que había mensajeado con Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, y Jose Mourinho, su homólogo en el Tottenham y ambos reconocían su interés en incorporar a Pervis Estupiñán durante el mercado de verano.



“Me gusta la bala ecuatoriana. Tengo vídeos de él y los he visto. Me encanta. Nos interesa mucho, pero él sabe que aquí tiene prioridad Andrew Robertson”, afirmó el entrenador del Liverpool en su diálogo con el periodista. A pesar de la gran competencia que tendría Estupiñán en Anfield, no se descarta su fichaje porque el Liverpool tendrá que hacer frente la próxima temporada a cuatro competiciones. Además, según Martin “encajaría con el estilo de juego del equipo y no tendría problema en el vestuario porque hay jugadores brasileños”.



MOURINHO, A LA ESPERA



Si no recala en la ciudad de los Beatles, existen más opciones de que Estupiñán acabe defendiendo la elástica del Tottenham, equipo entrenado por Jose Mourinho. El técnico portugués confirmó el interés por contratar al exlateral zurdo rojillo. “Me gusta mucho, pero hay que ver el tema papeles. Entiendo que tendrá permiso de trabajo”.



En palabras del informador, “20 o 25 millones de euros son cantidades accesibles para los dos clubes”. Mientras tanto, Estupiñán disfruta de sus vacacaciones a la espera de resolver su futuro “que no se alargará en más de cuatro semanas”, según martin.