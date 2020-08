Ibai Ardanaz, nuevo responsable del departamento de Comunicación y Coordinación de Tajonar

Actualizada 03/08/2020 a las 14:59

Ibai Ardanaz se ha convertido en el nuevo responsable del departamento de Comunicación y Coordinación de Tajonar de Osasuna. De esta manera, Ardanaz releva en el cargo a Erreka Gil, que no continuará por motivos personales y al que la entidad rojilla quiere agradecerle su trabajo durante su etapa en el cargo.

Ibai Ardanaz García (26 de mayo de 1987; Pamplona, Navarra) es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el Instituto Vasco de Educación Física con un Máster en Educación Secundaria en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Además, el nuevo responsable regresa a la que fue su casa durante su etapa formativa como jugador. Ardanaz llegó a la cantera rojilla con 7 años, procedente de la A. D. San Juan. Desde ese momento fue ascendiendo por los diferentes equipos de Tajonar hasta llegar a Osasuna Promesas. También ha militado en Segunda B en equipos como el C. D. Alfaro, U. D. Logroñés, C. D. Tudelano y C. D. Izarra, donde jugó hasta el pasado mes de marzo cuando se paró la competición por la crisis sanitaria y puso fin a su carrera como futbolista. También ha sido coordinador de deportes de la ikastola San Fermín durante los últimos cuatro años.

"CONTENTO POR VOLVER A CASA"

El nuevo responsable del departamento de Comunicación y Coordinación de Tajonar se ha mostrado ilusionado por su regreso a la entidad. "Estoy muy contento e ilusionado por volver a la que fue mi casa durante 8 o 9 años y tengo muchas ganas de poder aportar mi experiencia y conocimientos, poniéndolos al servicio del Club. Quiero poner en práctica todos los conocimientos que he ido adquiriendo en el club que tanto me dio en su día. Creo que la clave para este trabajo es ser cercano. La confianza y la comunicación con las familias y los jugadores es importante y es algo que se ha estado haciendo muy bien estos últimos años con el proyecto Tajonar 2017", ha explicado Ardanaz.