Dinero o vales, opciones del socio de Osasuna para los partidos no disfrutados

Actualizada 31/07/2020 a las 17:57

El Club Atlético Osasuna anunció este viernes, 31 de julio, que los socios podrán tramitar la compensación por los partidos disputados sin público las últimas jornadas de la temporada 2020-2021 a partir del miércoles 5 de agosto.

El plazo comenzará a las 09.30 horas y cada socio tiene 15 días para poder reclamar, ya que el período de peticiones finalizará el 19 de agosto.

Las compensaciones se realizarán de dos formas, bien a través del Área del Socio de la página web del club, eligiendo entre las opciones posibles la que más le interese, o bien de forma presencial en las oficinas del club, en el estadio de El Sadar, para hacer los trámites en persona. El horario de atención al público será de 09.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas

OPCIONES DE COMPENSACIÓN

Los socios podrán escoger entre cuatro opciones para recibir su compensación.

1-. Devolución en su cuenta corriente del 25% del importe del carnet, previamente descontados los 80 euros de “cuota de socio”.

2-. Donación de la cantidad a Fundación Osasuna para que sea destinada al fútbol base del C. A. Osasuna. El socio que opte por esta opción recibirá un vale de descuento de 40 euros canjeable únicamente por la camiseta roja de paseo retro conmemorativa del centenario, que en la tienda tendrá un coste de 60 euros, por lo que el socio la podrá adquirir por 20 euros.

3-. Donación de la cantidad a Fundación Osasuna Femenino para que sea destinada al fútbol femenino del C. A. Osasuna. El socio que opte por esta opción recibirá un vale de descuento de 40 euros con las mismas condiciones que el punto anterior.

4-. Donación de la cantidad al 50% entre Fundación Osasuna para que sea destinada al fútbol base del C. A. Osasuna y Fundación Osasuna Femenino para que sea destinada al fútbol femenino del C. A. Osasuna. Igualmente se entregará un vale de 40 euros como en los dos casos anteriores. El socio que no responda en el plazo establecido se entenderá que opta por esta opción y podrá disponer del vale de descuento hasta el 28 de agosto, pero deberá recogerlo personalmente en las oficinas.

Quienes tengan derecho a una devolución superior a 60 euros, en el caso de que opten por alguna de las tres fórmulas de donación, recibirán un vale de descuento de 60 euros para obtener gratis la camiseta roja conmemorativa del centenario. Este caso se aplica a todos aquellos que hayan pagado por su carnet de la temporada 320 euros o más.

Esta compensación será aplicable únicamente a todos aquellos socios mayores de edad y que por lo tanto disfrutan de derechos como propietarios del club.

MENORES DE EDAD

En el caso de los socios menores de edad, el club únicamente compensará a razón de un vale de descuento para la camiseta roja conmemorativa del centenario de 10 euros en el caso de los socios txikis, 20 euros para los infantiles y 30 para los adolescentes. Estas compensaciones suponen una cifra cercana al 25% del total del precio total de sus abonos. Los socios menores de edad por lo tanto no podrán optar por la devolución de la cantidad en cuenta. Tanto los txikis como los infantiles, podrán utilizar su vale de descuento, además de en la camiseta conmemorativa, en otros productos de la tienda, excepto las equipaciones oficiales de la temporada 20-21, siempre que realicen una compra superior a 50 euros. En el caso de los palcos de empresa el club abordará individualmente con ellos la situación.