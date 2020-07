Actualizada 28/07/2020 a las 06:00

Osasuna Femenino ya tiene fecha para su pistoletazo de salida. El próximo lunes, 3 de agosto,a las 18.00, el equipo dirigido por Kakun Mainz iniciará la pretemporada en Tajonar con caras nuevas e importantes ausencias. La gran novedad es precisamente el relevo en el banquillo, que abandonó Mikel Bakaikoa al ser cancelado el final de la pasada campaña, con todo su cuerpo técnico.

Será una larga pretemporada, ya que el comienzo de la Reto Iberdrola está fechado para el 27 de septiembre, por lo que las rojillas trabajarán durante ocho semanas para preparar el nuevo curso.

Ese 3 de agosto será la presentación de la nueva plantilla y pasarán para la prueba de control de pliegues. El día siguiente, las jugadoras se someterán a las pruebas físicas y, desde el miércoles hasta el viernes, el equipo realizará las tres primeras sesiones de entrenamiento a las ordenes de Kakun Mainz.

El club informó de que Osasuna Femenino “continúa diseñando su calendario de partidos amistosos para este periodo de preparación y próximamente se darán a conocer tanto los rivales como las fechas para dichos encuentros”.

Las rojillas se encontraban luchando por el ascenso junto al Eibar cuando fue suspendida la competición por la covid-19. Un gran contratiempo que les privó de optar a una competición como la Liga Iberdrola y que contrastó con la decisión de continuar con todas las competiciones futbolísticas masculinas. Se dio como ascendido al Eibar, tercero en aquel momento, tras los filiales de Athletic y Barça, que lideraban la clasificación pero no tenían derecho a ascender al tener un club de categoría superior en Iberdrola.

Osasuna Femenino ha anunciado por el momento cuatro incorporaciones, Paloma Fernández (ex centrocampista y capitana del Espanyol, de 30 años), María González, Ibra (ex delantera del Alavés y el Logroño, de 22), Marina Martín (ex defensa del Tacón, de 20) y la última en ser confirmada, la centrocampista canadiense Serena Dolan, de la Universidad de Memphis, segunda extranjera del equipo tras la turca Kader Hançar, que tiene 22 años.

Por el contrario, han abandonado la disciplina del equipo la portera María Sampalo, la defensa Nerea Tellería, las centrocampistas Lidia Alén y Nerea Valeriano y las delanteras Kader Hançar y Maider Irisarri.

