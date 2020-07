Actualizada 09/07/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

Nada pudo hacer para evitar los goles del Betis, donde falló la defensa. Intervino con acierto en el resto de las aproximaciones como un zurdazo de Fekir de falta.



Nacho Vidal 0

Pedraza le superó en la primera mitad. El Betis hizo daño por su lado. Tampoco tuvo protagonismo en la faceta ofensiva, algo que mejoró en la segunda mitad.



Aridane 0

Desacertado tanto en la colocación como en las acciones con balón. No mostró el nivel que suele tener últimamente. Vio la amarilla por una entrada a destiempo.



David García 0

Al igual que Aridane, estuvo totalmente superado por el Betis. Tocó el balón en el segundo gol de Pedraza sin llegar a despejarlo. También jugó lastrado por una amarilla.



Lato 0

Se le vieron ganas, pero un déficit de contudencia en labores defensivas. No despejó bien en segundo tanto del Betis. Intentó llegar con peligro por banda.



Moncayola 0

No logró hacer falta en el gol de Pedraza. No consiguió darle sentido al juego porque el equipo no tuvo el mando. Más centrado en guardar la posición.

Brasanac 0

Se colocó detrás del punta, pero no logró aparecer desde segunda línea. Jugó ante su exequipo y no tuvo su día. Fue sustituido al descanso para cambiar la dinámica.



Mérida 0

El centrocampista dio muestras de calidad con destellos pero sin impacto en el juego. Trató de dar luz en la salida de balón pero sin Sufrió sin la pelota.



Roberto Torres 0

Apenas pudo aparecer en el escaso fútbol de Osasuna salvo en alguna jugada a balón parado. Le tocó trabajar sin balón para tapar las subidas de Pedraza.



Kike Barja 0

Comenzó pegado a la banda izquierda sin tener protagonismo. Tras el descanso adelantó su posición a la delantera, donde no estuvo cómodo.



Arnaiz 1

Al menos lo intentó en la primera parte. Suyo fue el único intento con un disparo que se marchó a córner. Bajó a recibir e inquietó por momentos a los centrales.



SUPLENTES

Oier (1) Imprimió carácter y apareció en ataque.

Estupiñán (1) Frescura y velocidad en la banda.

Adrián (-) No entró en juego en los minutos finales.

Roncaglia (-) Lo intentó con un disparo.

Iñigo Pérez (-) Sin tiempo.