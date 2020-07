Actualizada 08/07/2020 a las 08:42

Unos 31-34 grados se espera que marque el termómetro este miércoles a las 20.30 horas en Sevilla, momento en que debería comenzar el Betis-Osasuna. El calor va a marcar sin duda este choque, que ya en primera instancia se ha retrasado 60 minutos en los últimos días desde su primer señalamiento.

Habrá que ver cómo castiga la meteorología con más precisión hasta el punto que no es descartable que el partido sufra a última hora un cambio añadido. En el club rojillo lo tienen presente y de hecho, para evitar sorpresas, la expedición volverá de Sevilla el jueves por la mañana con tranquilidad en el avión y así no depender de un viaje de vuelta movido con el aeropuerto de Noáin cerrado. LaLiga se guarda siempre esta opción de una modificación final por el calor y la humedad, ya que al ser a puerta cerrada no afectará a los aficionados.

Jagoba Arrasate alzó la voz este miércoles y con razón. El técnico mostró su discrepancia por el horario de este 8 de julio en una ciudad del sur. Gracias que no puede acudir público a los estadios y que los dos equipos no se juegan la vida en estas condiciones. El Betis, eso sí, no tiene la permanencia matemática aún atada.

El de Berriatua convocó a 22 jugadores. Cuenta con numerosas bajas. Marc Cardona, Enric Gallego y Rubén García se lo pierden por lesiones musculares, lo que resta al equipo de potencial ofensivo. Adrián y Arnaiz serán las bazas en ataque de un once que volverá a presentar rotaciones como es habitual con partidos tan seguidos en tiempo. Unai García arrastra un golpe en el tímpano y también es baja, al igual que las conocidas del Chimy Ávila y Rober Ibáñez. Este último, con lesión importante en el cuádriceps ya casi curada, no se ha estrenado en este periodo aún pero se espera que lo haga antes de acabar.

Osasuna intentará de nuevo ser un equipo reconocible y competitivo, factores que le han dado diez de los últimos doce puntos en juego. Su objetivo es volver dar el máximo y finalizar lo más arriba posible en la clasificación.

EL BETIS, SIN CANALES

En el Betis será baja por sanción uno de los fijos en las alineaciones sevillanas en su decepcionante temporada, Sergio Canales, aunque en contrapartida podrá contar con otro de sus jugadores franquicia, el francés Nabil Fekir que ha cumplido un partido por acumulación de amonestaciones.

Sobre Osasuna, el preparador grancanario Alexis Trujillo dijo que “ha sido muy regular en el campeonato” gracias a que “tiene muy claro su método de juego: presiona muchísimo, bien posicionado, es difícil de sorprender, son muy combativos y pondrá sus armas” para tratar de impedir la victoria bética, explicó.

El Betis tiene 38 puntos, siete menos que Osasuna, cuando su tope salarial es de 100 millones, el triple que el rojillo. Por añadir comparaciones, se gastó en Borja Iglesias 28 millones, por los 2,7 que costó el Chimy en El Sadar.