Puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Leganés

Actualizada 28/06/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 2

Evitó el triunfo del Leganés gracias, sobre todo, a dos intervenciones decisivas ante Bryan y Rodrigues. Seguro por alto y atento para salir del área si la acción lo requería.



Nacho Vidal 2

El Leganés llevó la iniciativa por su banda y Kevin Rodrigues le obligó a ofrecer su mejor cara. No se proyectó mucho en ataque. Tuvo buenas anticipaciones.



Unai García 2

Concentrado y seguro formando la pareja de centrales junto con Aridane. Rápido al corte y contundente a la hora de despejar. Partido serio de Unai García.

Aridane 2

Seguro en los duelos aéreos con Guerrero y atento en la anticipación. En ataque disfrutó de una ocasión, pero no llegó a rematar. Demostró un buen nivel.

Estupiñán 1

No cerró bien en el tanto de Avilés, que supuso el empate a uno. Sufrió en defensa y apenas se proyectó en ataque. Participó en la jugada del 1-0 por banda izquierda.



Fran Mérida 1

Regresó a la titularidad. Comenzó muy cómodo y dio un recital, asistencia incluida, hasta que el Leganés se hizo con la posesión y no pudo sostener al equipo.



Darko Brasanac 1

No fue su mejor partido. Formó con Fran Mérida en el centro del campo y, a pesar de su gran despliegue físico, sufrió ante las acometidas del Leganés.

Roberto Torres 1

Su actuación fue discreta. No entró en contacto con el balón tanto como Osasuna lo necesita. Acabó desquiciado y Arrasate le sustituyó en el tramo final.



Rubén García 1

Fue de más a menos, coincidiendo con el dominio del Leganés. Participó en la jugada del primer gol y, en la primera mitad, estuvo muy activo en la zona de ataque.

Adrián López 1

Gris partido tanto en ataque como a la hora de iniciar la presión. Demostró su calidad en alguna acción aislada, pero sin continuidad con el balón.



Gallego 3

Su mejor actuación como jugador de Osasuna. Más allá del doblete, fue poderoso en el juego aéreo y ofreció buenos apoyos a sus compañeros. Una tarde redonda.

SUPLENTES

Moncayola (2). Su salida frenó el empuje visitante.

Iñigo Pérez (2). Supo contener al Leganés.

Cardona (1). Tuvo una ocasión que no materializó.

Lato (1). Reforzó el lateral izquierdo.

Kike Barja (-). Sin tiempo.