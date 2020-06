Osasuna entra en el selecto grupo de los 15 gracias al gol de Lato

Actualizada 26/06/2020 a las 06:00

El grupo del que siempre saca pecho Osasuna también se refleja en el apartado goleador. Tras el tanto de Toni Lato ante el Alavés, son ya 15 los jugadores rojillos que han visto puerta esta temporada. De este modo, el cuadro de Jagoba Arrasate ocupa la tercera posición de equipos con más participación ofensiva. Tan solo le supera los dos primeros clasificados, Real Madrid y Barcelona, con 20 y 16 goleadores diferentes cada uno.

A la cifra de 15 se llegó precisamente con el jugador que luce el dorsal 15 en su camiseta. Fue el protagonista en Mendizorroza y ayer todavía lucía una sonrisa en el día después de que Osasuna llegara a los 38 puntos y la undécima posición en la tabla. “Sabíamos que eran vitales los tres puntos y dimos un paso muy importante hacia el objetivo. Sabemos que matemáticamente no está resuelto, pero que dimos un paso importante y nos falta poder hacer los tres puntos ante el Leganés, que sabemos que ellos también los necesitan, pero somos conscientes de que podemos certificar prácticamente la salvación”, afirmó el lateral valenciano este jueves en una rueda de prensa telemática.

El defensor de 22 años aprovechó la oportunidad para volver a agradecer al vestuario de Osasuna su gran acogida, tras unas complicadas situaciones deportivas. “No han sido momentos muy fáciles para mí, han sido más bien difíciles este año. Cuando llevas años trabajando tienes ganas de que salgan las cosas y encima poder ayudar así al equipo con una victoria importante para nosotros, la verdad es que me emocioné mucho. Aquí me he sentido muy arropado dede el primer momento, como si estuviera en casa, y al final eso se trasmite y se nota. Estoy muy agradecido con los compañeros y con toda la gente que pertenece a Osasuna”, afirmó.

LOS MENSAJES DE LATO

Fue tan importante en todos los sentidos el gol que consiguió el lateral rojillo en Vitoria, que minutos después de terminar el partido, el protagonista publicó en sus redes sociales varias imágenes del tanto. Las interacciones llegaron hasta los cerca de 3.000 me gusta en Twitter y más de 8.000 en Instagram. Los comentarios de sus compañeros de vestuario también se dejaron notas. “¡Ahí tienes la recompensa a tu esfuerzo! Te lo mereces”, escribió Kike Barja. “Cómo te lo mereces txiki. Eres muy grande”, puso Torres. “Eres un grande latito, me alegro mucho por ti”, fue el mensaje de Sergio Herrera. Incluso un excompañero y actual rival como el valencianista Carlos Soler también se acordó del valenciano. “Grande amigo, muy merecido todo lo que te pasa”. Lo mismo que el defensor ché Hugo Guillamón: “Te lo mereces latito”.

Equipo Goleadores

Real Madrid 20

Barcelona 16

Osasuna 15

Valencia 14

Sevilla 14

Eibar 14

Villarreal 13

Levante 13

Atlético de Madrid 12

Getafe 12

Granada 12

Alavés 12

Celta de Vigo 12

Real Sociedad 10

Athletic 10

Valladolid 10

Espanyol 10

Real Betis 9

Valladolid 7

Leganés 5

15 GOLEADORES diferentes en Osasuna: Chimy (9), Torres (6), Rubén García (6), Aridane (3), Oier (2), Unai García (1), Roncaglia (1), Lato (1), Estupiñán (1), Ibáñez (1), Moncayola (1), Cardona (1), Adrián López (1) y Villar (1).

Te puede interesar