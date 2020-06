Osasuna quiso vender a Javi Martínez al Athletic

Actualizada 12/06/2020 a las 06:00

Era julio de 2006 cuando Osasuna se desprendía de uno de los mayores talentos que ha dado su cantera. Javi Martínez ponía rumbo a Bilbao en edad juvenil, sin ni siquiera haber debutado con el primer equipo. El Athletic pagaba una cantidad equivalente a la cláusula de rescisión de 6 millones y se pactaron dos plazos.

Así se vendió aquella operación. “No queríamos vender. Osasuna no es club vendedor. No voy a esconder que Osasuna ha hecho un negocio, pero esta operación nunca se hubiera hecho por dinero. Hay unas leyes en el fútbol que se llaman cláusulas y no hay nada que hacer. Nos da pena, pero así han venido las cosas”, declaró el entonces presidente Patxi Izco en compañía de un Javi Martínez con gesto triste por tener que dejar Osasuna.

El de Ayegui inició después una destacada carrera en San Mamés y su precio de mercado subió como la espuma hasta que el Bayern, su actual club, pagara 40 millones en 2012. Es decir, en seis temporadas se multiplicó por 7 su valor.

SIENDO JUVENIL

Casi década y media después, aparecen dudas de las razones de aquella operación que ejecutó Osasuna con el Athletic. Unas manifestaciones de la madre del jugador en un documental que se emite en Amazon Prime ponen en entredicho aquella razón que se dio, al explicar entonces que nada se podía hacer si venía un club a pagar la cláusula. ¿Realmente quería Javi Martínez irse tan pronto?

“Yo quería que se quedara en Osasuna. Me dijeron que se lo querían llevar al Athletic. Estaba Patxi Izco de presidente y le rogué y le supliqué que se quedara en Osasuna. Que se fuera chaval de 17 años a jugar a Primera División a Bilbao no me hacía gracia”, revela desde Munich su madre, Fortu Aguinaga, en esta serie documental de 35 minutos que tiene por título ‘Futbolistas por el mundo’. De esa época en Tajonar guarda el cariño que le dio el Cuco Ziganda, “un padre para él”.

Con 16 años, Javi Martínez había jugado con Osasuna Promesas en Segunda B. “Es algo muy inusual, fui el jugador más joven de Segunda B ese año. Ahí jugabas ya contra hombres, equipos con presupuestos altos que habían estado en Primera y con estadios con capacidad para 25.000 personas”, recuerda el centrocampista navarro.

EN EL SOFÁ DE AYEGUI

“Un día llego a casa, me siento en el sofá y me dicen: ‘El Athletic quiere pagar tu cláusula de 6 millones de euros’. Al principio creía que me estaban vacilando”, relata. “6 millones hace 14 años era una barbaridad y más por un jugador que no había jugado ningún partido en Primera”.

La vida de Martínez cambió en ese verano, semanas después de que Osasuna se clasificara para jugar la previa de la Liga de Campeones. En Bilbao, jugó un papel importante su hermano mayor. “Quise que fuera conmigo alguien de mi familia. Y mi hermano Álvaro encajaba perfectamente: sabía cómo era la vida de un futbolista. Fue mi hermano, mi padre, mi amigo, mi cocinero, mi consejero...”.

Sus éxitos han sido sonados en su trayectoria. Campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012, lo ha ganado todo con el Bayern: 7 Bundesligas y 1 Champions sobresalen. Esta semana participó 5 minutos en la semifinal de Copa. No está teniendo muchas oportunidades en el regreso a la competición.

En el documental habla de su trayectoria y de cómo es su vida en Munich, a sus 31 años. “Salir de casa es algo que me ha enriquecido muchísimo”, ha señalado el de Ayegui en las redes sociales en referencia a ello.

En este serie hay capítulos sobre otros futbolistas españoles importantes de los últimos tiempos como Xavi Hernández, Juan Mata y David Villa, también campeones del mundo en Sudáfrica.