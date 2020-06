Chimy Ávila: "Me hacía mucha falta estar al lado de los compañeros"

01/06/2020

Osasuna ha publicado este lunes una breve entrevista al Chimy Ávila, después de que el delantero argentino participara en parte del entrenamiento junto a sus compañeros.

"Lo necesitaba mucho, tocar el primer balón, la entrada en calor con los compañeros, el verlos a ellos… porque la verdad que somos una familia. Siempre digo que después de la que tenemos de sangre vienen los compañeros porque compartimos muchas cosas juntos. Tras este tiempo alejado de ellos, la verdad que me hacía mucha falta estar al lado de ellos. Lo supe superar con la ayuda de toda la afición, con la ayuda de la afición, de toda la gente que me ha apoyado, de la familia. Lo usé como un obstáculo más que superar. Y ahora pensando en lo que viene y a aportar lo mío desde donde pueda", explicó el delantero argentino.

Al ser preguntado por su proceso de recuperación, el jugador quiso ser prudente: "Estamos en medio de la recuperación, aún vamos en medio del círculo y falta cerrarlo. Pero tampoco nos apresuramos. Sabemos que esto lleva su proceso y hay que ir con calma".

"CONFÍO MUCHO EN MIS COMPAÑEROS, SÉ LA CLASE DE JUGADORES QUE SON"

Además, el Chimy ofreció su punto de vista sobre cómo ve al equipo de cara al regreso de LaLiga Santander. "Nosotros estamos muy enfocados en lo que es el objetivo desde el principio. Me puso muy contento que ya haya dos fechas programadas, porque confío mucho en mis compañeros, sé la clase de jugadores que son y me dije que ha llegado el momento y mis compañeros lo van a hacer más que bien, porque confío mucho en ellos. Sabemos que cada punto para nosotros vale oro. Qué más bonito sería que conseguir el objetivo y disfrutar del centenario y del estadio nuevo, que lo vamos a disfrutar a pleno", expresó.

El ariete rosarino lamentó no poder jugar ante la afición rojilla debido a la crisis sanitaria, aunque lanzó un mensaje de esperanza. "No tener a nuestra gente en los partidos que quedan es muy triste. Desde que llegué acá, yo dije que la gente ponía el cincuenta y nosotros el otro cincuenta, pero al transcurrir el tiempo me di cuenta que la gente ponía mucho más. No digo que nos vaya a jugar en contra, pero sí vamos a sentir esa ausencia de nuestra grada. Falta mucho para la salvación, para el objetivo, pero tengo mucha confianza en mis compañeros. Y sé que la gente va a apoyar detrás de una tele, desde donde sea y eso a nosotros nos va a dar más fuerza. Uno quiere lograr ese objetivo y demostrarle a la gente que vinimos para quedarnos", afirmó.