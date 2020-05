El Sadar se reparte en 50 campos

31/05/2020

Lejos queda la última aparición de Osasuna en El Sadar. Fue el 8 de marzo, contra el Espanyol, y ningún aficionado de las zonas de Sur, Lateral y Gol sospechaba que ya no se sentaría más en esa misma butaca.

El fútbol está parado desde entonces y el club, conocedor de que no iba a haber público en la grada aunque se reanudara la competición, ha aprovechado el parón no solo para acelerar las obras sino también para hacer entrega de los asientos a los diferentes clubes convenidos