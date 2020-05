La pandemia marcará el regreso del público a El Sadar en septiembre

28/05/2020

En Osasuna no se pierde de vista la actualidad tan cambiante desde que el pasado mes de marzo se decretara el estado de alarma en España, con motivo de la pandemia de coronavirus. Durante estos dos meses, los jugadores -al igual que la población- han estado confinados en sus domicilios, pero sin perder de vista un posible reinicio del campeonato que ya es una realidad. Tras volver a los entrenamientos, primero de forma individual y ahora en grupos cada vez más amplios, la vuelta a los terrenos de juego cada vez está más cerca. Si no hay novedad, la Primera División regresará el próximo jueves 11 de junio con el derbi de la capital hispalense en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Real Betis. A falta de que se anuncie el señalamiento de forma oficial, Osasuna se desplazará esos días al Reale Arena para enfrentarse a la Real Sociedad, en lo que será la jornada 28. Por delante, once exigentes jornadas con el objetivo de salvar la categoría. Una serie de partidos que se disputarán a puerta cerrada y con unas estrictas medidas de seguridad para minimizar cualquier atisbo de coronavirus en el fútbol profesional.

Del “sin público hasta una vacuna” al “no descartar el regreso”

Sin embargo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha abierto la posibilidad de que haya público en los estadios de fútbol al inicio de la próxima temporada. “No está descartado en absoluto. Ahora mismo, para retomar la temporada y terminarla, estaba claro que la mejor opción era trabajar en acabar a puerta cerrada. Pero hay que tener en cuenta que las garantías sanitarias, una vez que estemos en la nueva normalidad, ahora estamos en la desescalada, proceden de guardar la distancia social y llevar elementos de protección como mascarillas o pantallas”, afirmó en la madrugada del pasado martes en El Partidazo de la Cadena Cope.

El ritmo de la desescalada, que está relacionado con el desarrollo del coronavirus, marcará las opciones reales de que esa situación se lleve o no a cabo. Tal y como ocurrió con el protocolo de sanidad de LaLiga, el CSD también trabaja de forma paralela para crear un modelo de organización de eventos deportivos con público. “Si se encuentra una manera, que tampoco es tan difícil porque en España a nivel internacional somos líderes en la organización de eventos deportivos de gran seguridad, no es difícil que lo hagamos. Y desde luego, el empeño que tenemos desde el CSD es poder liderar y exportar un modelo de deporte seguro. Estamos trabajando en buscar ese otro deporte con garantías y una de ellas tiene que ser contar con público, por supuesto”, apuntó.

Este discurso actual, con cierto aire aperturista, contrasta con las informaciones vertidas desde el propio CSD hace escasas semanas. “Mientras no exista vacuna alguna no se podrá permitir el acceso de aficionados al estadio”, se dijo en esos días.

Todavía es una mera hipótesis basada en la favorable evolución de la pandemia, pero no deja de ser un paso para permitir la vuelta del público a los estadios de fútbol. En este sentido, Osasuna trabaja para que las nuevas gradas del Muro Rojo alberguen un porcentaje de afición. Será el Ministerio de Sanidad el que decida cuándo y cómo se podría volver. La propia cartera, liderada por Salvador Illa, es quien impide que haya espectadores en los recintos deportivos, al contrario de lo que sucede con algunos espacios culturales que sí están tolerando la entrada de público.

Se valora la opción de que la prensa pueda entrar al estadio

Además de la afluencia a los estadios, la presidenta Irene Lozano conversó sobre la opción de que los medios de comunicación puedan entrar a cubrir los partidos de Primera y Segunda en los propios campos de fútbol. “Estamos encima de este asunto. Soy consciente de que LaLiga es un acontecimiento tan relevante que tiene que ser contado por todos los medios. Al mismo tiempo, el sector periodístico está afectado por la crisis y en la medida que podamos abrir espacios donde se lleve a cabo su trabajo, lo haremos”, explicó.

Cuando se publicó el protocolo de LaLiga, se calculó que alrededor de 200 personas hacían falta para la disputa de un partido, desde futbolistas, cuerpo técnico, hasta un número mínimo de profesionales de la comunicación que permitiese televisar los encuentros. Una vez más, será la evolución de la pandemia quien marque si los periodistas también pueden acceder a los campos, seguramente previo test de coronavirus. “En esas cuentas, y dado que la evolución de la pandemia es muy buena, estamos considerando muy seriamente que los periodistas puedan entrar en los partidos de LaLiga. Técnicamente es posible hacerlo guardando la distancia de seguridad y creemos que su aportación es importante. Soy consciente de la necesidad de facilitar el trabajo a los medios de comunicación”, confesó.

El Departamento de Comunicación de Osasuna también trabaja en este escenario para dar entrada a un número reducido de periodistas de los diferentes medios y que puedan cubrir los partidos en las mejores condiciones posibles, tanto laborales como de seguridad sanitaria.

El 12 de septiembre, posible inicio de la próxima temporada

LaLiga, RFEF y los clubes no cesan su empeño en configurar un posible calendario de cara a la próxima temporada, la 2020-2021. Haya partidos o no los lunes, la fecha en que debería terminar el campeonato doméstico sería el fin de semana del 18 y 19 de julio. En este sentido, también analizó la secretaria de Estado para el Deporte. “Hay calendarios previstos por LaLiga jugando los lunes y sin jugar. Estamos en condiciones de garantizar que dará tiempo a terminar el campeonato. La evolución de la pandemia ha sido muy buena y esto nos permite empezar el 8 de junio. Y así facilitaremos también que el mes de agosto puedan empezar las competiciones europeas”, añadió Lozano.

Terminando en la penúltima semana de junio, los futbolistas disfrutarían de alrededor de 21 días de vacaciones antes de regresar hacia el 10 de agosto. Todo esto los que no disputen competiciones europeas. El grupo de trabajo de la UEFA trabaja para que la Champions se inicie el 8 de agosto a partido único. La actualidad es tan cambiante, que solo es una hipótesis, pero ayer se filtró la fecha del 12 de septiembre como día indicado para comenzar la próxima temporada.