Los partidos de Osasuna se retransmitirán con sonido ambiente grabado

27/05/2020 a las 06:00

El aficionado de Osasuna va a tener que acostumbrarse al nuevo fútbol. No le va a quedar otro remedio. No es cuestión ya de que no podrá entrar a El Sadar o de que en el bar tendrá limitación de aforo. Además, las retransmisiones serán un tanto peculiares.

Mediapro, la productora audiovisual que tiene contratados los derechos de los partidos, tiene previsto introducir algunas novedades para que las retransmisiones serán lo más reales posibles, según entiende, aunque está claro que nunca s