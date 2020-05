Dos jugadores de Osasuna han pasado el coronavirus sin síntomas

17/05/2020 a las 06:00

Dos futbolistas de Osasuna han pasado el coronavirus al habérseles detectado anticuerpos en los test serológicos que se practicaron antes del inicio de los entrenamientos. Ambos jugadores no presentaron síntomas en las semanas anteriores y pudieron comenzar el trabajo el viernes 8 de mayo con normalidad al no tener ningún tipo de carga viral ni capacidad de transmisión. En el resto de empleados la prueba en sangre no arrojó más casos. Fueron cerca de 60 personas, entre jugadores, técnicos y t