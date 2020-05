El Barça también vigila a Estupiñán

10/05/2020 a las 06:00

El rumor o quién sabe la noticia ha corrido como la pólvora en Ecuador estos días. El Barcelona tiene en su agenda a Pervis Estupiñán. Quique Setién busca lateral izquierdo para competir el puesto con Jordi Alba y cubrir la vacante que dejaría Junior Firpo. Ahí aparece el jugador rojillo.



Esto se dice en portales digitales aunque hay otras tribunas que van más allá y que apuntan a que el club azulgrana pagaría al Watford 10 millones y el jugador sería cedido al Valladolid. Todo esto es evidente que hay que ponerlo en cuarentena, pero a Osasuna no le extraña nada que a su futbolista le estén mirando con lupa.



“Acabará jugando los miércoles”, declaró antes del parón por el coronavirus Arrasate, en referencia a que tiene potencial para jugar la Champions. “Son dos equipazos, pero la verdad es que siempre me ha gustado el Real Madrid”, declaraba el jugador en fechas recientes a un diario deportivo. “No por decir que no me guste el Barça, pero me gustaba el Madrid desde pequeño. En la Play siempre jugaba con él. A mi padre también le gusta el Madrid”.



En Inglaterra se ha especulado con la opción de que pudiera recalar en el Manchester United. “Me llena de orgullo, pero no estoy al tanto”, declaró, reconociendo que “a todo futbolista le gustaría jugar en un equipo grande”. Su cartel ha ganado enteros debido a su rendimiento, como lo prueban su altos registros de velocidad. Es de largo el más rápido del campeonato. Su valor de mercado en Transfermarkt ha pasado en un año de 2 a 7 millones. Y hay más clubes detrás que van en serio. A Osasuna sí le consta que en la temporada le ha seguido el Atlético de Madrid.



Está cedido por el Watford durante dos años, pero al término del primero podría repescarlo. En la entidad rojilla no dan por perdido a uno de los laterales de moda. En función del presupuesto próximo se baraja la opción de mejorar su contrato. El Watford no ha dado señales de vida. Una ventaja que puede tener Osasuna es que no será comunitario hasta dentro de unos meses, cuando encadene su quinto año jugando en España.



Si el club inglés le recupera, no podrá cederlo. Tendrá que formar parte de la primera plantilla o traspasarlo. En una hipotética venta, Osasuna ingresaría un porcentaje. Además, cobraría un porcentaje del mecanismo de solidaridad.