28/04/2020 a las 06:00

A Juanjo Ruiz se le escapa una sonrisa cuando se le pregunta cómo diablos siendo murciano, y sin tener ningún vínculo familiar o de amistad, se ha hecho un incondicional de Osasuna. “Es la pregunta que me hace la gente siempre, sin ninguna duda”, apunta como preámbulo a “una historia un poco rara de contar”.



“Yo soy de Murcia, no tengo familia en Navarra ni nada. Todo empezó en la mejor época de Osasuna en 2005 con la final de la Copa del Rey y lo que vino. Me pilló con 12 años. M