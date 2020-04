Robinson desmiente el bulo de su fallecimiento

Michael Robinson ha tenido que salir al paso de los rumores que apuntaban a un empeoramiento importante de su salud.

El comentarista José Manuel Pipi Estrada ha publicado un tuit en el que daba ánimos a la familia del exdelantero inglés de Osasuna por su fallecimiento, mensaje que después ha borrado.

Ante la alarma generada, Robinson ha publicado en su cuenta de tuiter: “Sigo en la lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: You’ll never walk alone. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento”, ha escrito el exrojillo y ex del Liverpool, que en diciembre de 2018 anunció que sufría cáncer tras serle diagnosticado un melanoma maligno.

Cientos de aficionados le han respondido con mensajes de ánimo y la alegría de que todo se ha quedado en un bulo.