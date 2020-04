Actualizada 15/04/2020 a las 20:12

Kike Barja se ha mostrado feliz tras confirmarse su renovación con Osasuna hasta 2023. "Miro atrás y veo el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí, que es donde quiero estar", ha declarado el futbolista en un vídeo difundido por el club, que termina con una videollamada a su hermana.



El rojillo contacta con su hermana, Marta Barja, que se encuentra confinada en Italia. En una videollamada le comunica la noticia."Te llamaba para darte una muy buena noticia: voy a renovar con Osasuna hasta 2023. Es una muy buena noticia, no me esperaba que se hiciera ahora. Estoy súper contento", le dice.



En las imágenes se ve a Kike Barja trabajando en su domicilio, en El Sadar y recuperándose de la grave lesión de rodilla y la operación de apendicitis. No ha tenido un camino fácil últimamente. "Cuesta mucho alcanzar tus sueños y cuando lo logras cualquier revés te obliga a volver a empezar. En un año he vivido muchas cosas. Desde un ascenso a Primera a una grave lesión de rodilla. Cuando la vida nos pone en una situación como la actual te das cuenta de que siempre has sido un afortunado", valora Barja.